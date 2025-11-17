हरियाणा पुलिस की 'मेगा एंटी-टेरर ड्राइव' शुरू, पड़ोसी राज्यों के साथ मिलकर आतंकवाद के खिलाफ चलेगा अभियान
हरियाणा पुलिस, केंद्रीय एजेंसियों और पड़ोसी राज्यों के साथ मिलकर आतंकवाद के खिलाफ अभियान चलाएगी। एनसीआर क्षेत्र में आतंकवाद निरोधी तंत्र को मजबूत किया जाएगा। डीजीपी ओपी सिंह ने कहा कि आम नागरिक की सतर्कता आतंकवाद के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है। करनाल में एक होटलकर्मी की सतर्कता से एक बड़ी घटना टल गई।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। फरीदाबाद में भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री मिलने तथा दिल्ली में धमाके की घटना के बाद अब हरियाणा पुलिस केंद्रीय एजेंसियों तथा पड़ोसी राज्यों के साथ मिलकर आतंकवाद के खिलाफ अभियान छेड़ेगी। विशेषकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में आतंकवाद निरोधी तंत्र को मजबूत किया जाएगा।
हरियाणा के पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने रविवार को देर रात तक चली केंद्रीय खुफिया एजेंसी, दिल्ली पुलिस और उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की जानकारी इंटरनेट मीडिया एक्स पर साझा करते आतंक को अलग तरह की सनक बताया।
साथ ही इन गतिविधियों में लिप्त लोगों को खुली चुनौती भी दी है। ओपी सिंह ने कहा कि जन सुरक्षा एक कभी न थमने वाला काम है। सनकी और चालाक लोग शिकार में लगे रहते हैं।
सीधी लड़ाई की औकात नहीं है। इसलिए आम लोगों को निशाना बनाते हैं। मकसद होता है दहशत फैलाना। इन्हें रोकने के लिए राज्य पुलिस से लेकर केंद्रीय एजेंसियों तक का एक व्यापक तंत्र है जो दिन-रात काम करता है।
पुलिस महानिदेशक ने बताया कि अंतरराज्यीय बैठक सूचनाएं एवं स्टेटस अपडेट साझा किए गए। सुरक्षा एजेंसियां मिलकर काम करती हैं। हरियाणा के एनसीआर क्षेत्र में आतंकवाद निरोधी तंत्र को और मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सबसे कारगर हथियार है अलर्ट आम नागरिक।
इससे आतंकियों को छिपने की जगह नहीं मिलेगी। उन्हें प्लानिंग और आपरेशन के लिए स्पेस नहीं मिलेगा जिससे समय रहते उनके मंसूबों को निष्फल किया जा सकेगा।
करनाल की एक घटना में सतर्कता का उदाहरण देते हुए कहा कि कुछ दिन पहले ही एक जागरूक होटलकर्मी ने संदिग्ध पहचान पत्र के आधार पर कमरे बुक कराने वाले के बारे में पुलिस को इत्तला दी। रातभर के सघन अंतर्जिला आपरेशन के बाद उसे धर दबोचा गया और बड़ा हादसा टल गया।
