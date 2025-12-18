हरियाणा में कुरैशी जाति को मिलेगा पिछड़ा वर्ग का दर्जा, नायब सरकार का बड़ा फैसला

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने कुरैशी जाति को भी पिछड़ा वर्ग में शामिल करने का निर्णय लिया है। हालांकि, यह निर्णय अभी तक इसलिए लागू नहीं हो पाया है क्योंकि इससे जुड़ा प्रस्ताव हरियाणा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के पास विचाराधीन है।

फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस विधायक मामन खान इंजीनियर ने यह मुद्दा सदन में उठाया। सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण तथा अंत्योदय (सेवा) मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने कहा कि सरकार ने कुरैशी जाति को पिछड़ा वर्ग में शामिल करने का निर्णय लिया हुआ है। कुरैशी (कसाई) जाति मुस्लिम अल्पसंख्यक से जुड़ी है।

अनाज मंडियों के बूथों के लाइसेंस होंगे रिन्यू वहीं, नीलोखेड़ी (करनाल) से भाजपा विधायक भगवान सिंह कबीरपंथी ने प्रदेश की अनाज मंडियों में स्थित छोटे बूथों को मंडियों में पहले से मौजूद नियमित दुकानों की तर्ज पर नियमित करने की मांग उठाई।