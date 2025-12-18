Language
    हरियाणा में कुरैशी जाति को मिलेगा पिछड़ा वर्ग का दर्जा, नायब सरकार का बड़ा फैसला

    By Sudhir Tanwar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 05:33 PM (IST)

    हरियाणा सरकार ने कुरैशी जाति को पिछड़ा वर्ग में शामिल करने का निर्णय लिया है, लेकिन प्रस्ताव अभी विचाराधीन है। कांग्रेस विधायक मामन खान इंजीनियर ने सद ...और पढ़ें

    हरियाणा में कुरैशी जाति को पिछड़ा वर्ग का दर्जा दिया जाएगा। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने कुरैशी जाति को भी पिछड़ा वर्ग में शामिल करने का निर्णय लिया है। हालांकि, यह निर्णय अभी तक इसलिए लागू नहीं हो पाया है क्योंकि इससे जुड़ा प्रस्ताव हरियाणा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के पास विचाराधीन है।

    फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस विधायक मामन खान इंजीनियर ने यह मुद्दा सदन में उठाया। सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण तथा अंत्योदय (सेवा) मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने कहा कि सरकार ने कुरैशी जाति को पिछड़ा वर्ग में शामिल करने का निर्णय लिया हुआ है। कुरैशी (कसाई) जाति मुस्लिम अल्पसंख्यक से जुड़ी है।

    अनाज मंडियों के बूथों के लाइसेंस होंगे रिन्यू

    वहीं, नीलोखेड़ी (करनाल) से भाजपा विधायक भगवान सिंह कबीरपंथी ने प्रदेश की अनाज मंडियों में स्थित छोटे बूथों को मंडियों में पहले से मौजूद नियमित दुकानों की तर्ज पर नियमित करने की मांग उठाई।

    उन्होंने कहा कि इसके लिए सरकार को नीति बनानी चाहिए। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने बताया कि मंडियों में सभी छोटे बूथ पहले से ही सभी दुकानों की तरह नियमित हैं।

    उन्होंने कहा कि जिन बूथों के लाइसेंस 2012 से 2016 के बीच जारी किए गए थे, उन्हें अब मौजूदा नीति के तहत लाइसेंस रिन्यू करवाने होंगे। इसके लिए सरकार ने 30 हजार रुपये की फीस तय की हुई है। बूथों के लाइसेंस रिन्यू के लिए संबंधित कब्जाधारी 31 मार्च 2026 तक आवेदन कर सकते हैं।