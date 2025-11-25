Language
    राष्ट्रीय बालिका दिवस पर हरियाणा में प्रतिभाशाली बालिकाओं को मिलेगा सम्मान और नकद पुरस्कार, ऐसे भेजें नामांकन

    By Anku Chahar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 02:45 PM (IST)

    हरियाणा में महिला एवं बाल विकास विभाग 'राष्ट्रीय बालिका दिवस' मना रहा है। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली बालिकाओं को सम्मानित किया जाएगा। योग्य बालिकाओं को नकद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। नामांकन 30 नवंबर 2025 तक ईमेल पर भेजे जा सकते हैं।

    Hero Image

    30 नवंबर तक भेजे जा सकते है नामांकन (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, पंचकूला। महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा द्वारा ‘राष्ट्रीय बालिका दिवस’ मनाया जा रहा है। इस अवसर का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली बालिकाओं को सम्मानित करना है।

    विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉ. सविता नेहरा ने बताया कि इस अवसर पर आयोजित समारोह में योग्य बालिकाओं को नकद पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। इस पहल का मुख्य लक्ष्य बालिकाओं में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना, उनकी प्रतिष्ठा बढ़ाना और उन्हें समाज के लिए प्रेरणास्रोत बनाना है।

    उन्होंने बताया कि विभिन श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। खेल क्षेत्र में 11-11 हजार रुपये के 20 पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र, सांस्कृतिक क्षेत्र में 11-11 हजार रुपये के 10 पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र, सामाजिक कार्य के लिए 11-11 हजार रुपये के 2 पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र, मीडिया एवं साहित्य क्षेत्र में 11-11 हजार रुपये के 2 पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र, बहादुरी के क्षेत्र में 11-11 हजार रुपये के 3 पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र,

    विशेष/दिव्यांग बालिकाओं द्वारा उत्कृष्ट उपलब्धि (60% या अधिक दिव्यांगता) 11-11 हजार रुपये के 5 पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र और हरियाणा के बाल देखभाल संस्थानों की बालिकाओं द्वारा उत्कृष्ट उपलब्धि हेतु 11-11 हजार रुपये के 5 पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र शामिल है ।

    उन्होंने बताया कि उपरोक्त विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली योग्य बालिकाओं के नाम सत्यापन के बाद 30 नवंबर 2025 तक ईमेल dpopkl.wcd@gmail.com पर भेजे जा सकते हैं।