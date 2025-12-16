Language
    हरियाणा में हिसार से अलग होगा हांसी, CM नायब सैनी ने किया 23वें जिले का एलान

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 02:08 PM (IST)

    हरियाणा में अब 23 जिले होंगे। मुख्यमंत्री ने हांसी को नया जिला बनाने की घोषणा की है, जिसकी अधिसूचना एक हफ्ते में जारी कर दी जाएगी। इस घोषणा से राज्य म ...और पढ़ें

    हांसी में आयोजित रैली में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की घोषणा।

    जागरण संवाददाता, पंचकूला। हरियाणा में अब 23वें जिले होंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को हांसी को जिला बनाने की घोषणा की। सीएम ने हांसी में आयोजित रैली में यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि सात दिन में हांसी को जिला बनाने की अधिसूचना जारी कर दी जाएगा।

    इसके बाद 12 वर्षों से चल आ रही मांग पूरी हो जाएगी। जून 2013 में पहली बार हांसी को जिला बनाने की मांग उठी थी। हांसी जिला बनाओ संघर्ष समिति जोरदार तरीके से इस मांग को उठा रही थी।

    सीएम की इस घोषणा से राज्य में प्रशासनिक और विकास कार्यों को और बेहतर ढंग से किया जा सकेगा। सरकार का लक्ष्य है कि नए जिलों के बनने से स्थानीय लोगों को सुविधा हो।