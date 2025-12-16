हरियाणा में हिसार से अलग होगा हांसी, CM नायब सैनी ने किया 23वें जिले का एलान

जागरण संवाददाता, पंचकूला। हरियाणा में अब 23वें जिले होंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को हांसी को जिला बनाने की घोषणा की। सीएम ने हांसी में आयोजित रैली में यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि सात दिन में हांसी को जिला बनाने की अधिसूचना जारी कर दी जाएगा।

इसके बाद 12 वर्षों से चल आ रही मांग पूरी हो जाएगी। जून 2013 में पहली बार हांसी को जिला बनाने की मांग उठी थी। हांसी जिला बनाओ संघर्ष समिति जोरदार तरीके से इस मांग को उठा रही थी।

सीएम की इस घोषणा से राज्य में प्रशासनिक और विकास कार्यों को और बेहतर ढंग से किया जा सकेगा। सरकार का लक्ष्य है कि नए जिलों के बनने से स्थानीय लोगों को सुविधा हो।