    हर जिले में एक मॉडल अस्पताल, 10 बन चुके, 22 पर चल रहा काम, कांग्रेस विधायक के सवाल पर CM सैनी का जवाब

    By Anurag Aggarwa Edited By: Sohan Lal
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 04:54 PM (IST)

    मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा में हर जिले में सभी सुविधाओं से लैस एक मॉडल अस्पताल बनाया जा रहा है, जिनमें से 10 पहले ही बन चुके हैं और ...और पढ़ें

    सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि पहले की सरकार ने कभी प्रदेश के लोगों के स्वास्थ्य की चिंता नहीं की।

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हर जिला स्तर पर सभी प्रकार की सुविधाओं से सुसज्जित एक अस्पताल विकसित किया जा रहा है। अब तक 10 अस्पताल जनता को समर्पित किए जा चुके हैं। इन अस्पतालों में सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई व लेबोरेट्री सहित सभी तरह की सुविधाएं मिल रही हैं। राज्य में 22 अस्पताल और बनाए जा रहे हैं, जिन पर बड़ी तेजी के साथ काम चल रहा है।

    मुख्यमंत्री सोमवार को विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन प्रश्न काल में फिरोजपुर झिरका के कांग्रेस विधायक इंजीनियर मामन खान द्वारा पूछे गए सवाल का उत्तर दे रहे थे। सीएम ने कहा कि पहले की सरकार ने कभी प्रदेश के लोगों के स्वास्थ्य की चिंता नहीं की और न ही अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ाने की तरफ ध्यान दिया।

    उस समय नागरिकों को प्राइवेट सेक्टर के अस्पतालों के भरोसे इलाज हेतु छोड़ दिया गया। तब किस प्रकार लोगों का शोषण होता था, यह सब जानते हैं। वर्ष 2014 से पहले प्रदेश में हर वर्ष केवल चार स्पेशलिस्ट डाक्टर ही तैयार हो पाते थे, जबकि आज यह संख्या लगभग 200 तक पहुंच चुकी है।

    एमबीबीएस की आज 2500 से अधिक सीटें

    मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि वर्ष 2014 में एमबीबीएस की सीटों की संख्या केवल 700 होती थी, जबकि आज राज्य सरकार के प्रयासों से एमबीबीएस की सीटों की संख्या 2500 से अधिक हो चुकी है। इससे पहले, स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि नूंह में बहुत जल्दी सीटी स्कैन व अल्ट्रासाउंड मशीन की व्यवस्था की जाएगी।

    जो डाॅक्टर मरीजों को बाहर से दवा लाने तथा टेस्ट करवाने के लिए लिखते हैं, उनकी जांच करवाई जाएगी। नीलोखेड़ी के भाजपा विधायक भगवान दास कबीरपंथी के एक सवाल के जवाब में लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की अधूरी इमारतों के निर्माण का काम चरणबद्ध तरीके से 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा।

    सफीदो में नर्सिंग काॅलेज के निर्माण को मंजूरी

    सफीदों के भाजपा विधायक रामकुमार गौतम द्वारा उठाए गए सवाल के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि हरियाणा पुलिस हाउसिंग काॅरपोरेशन के माध्यम से सफीदों में नर्सिंग काॅलेज के निर्माण को मंजूरी मिल चुकी है। इसके लिए 43.44 करोड़ रुपये की योजना को सरकार ने मंजूरी दी है। बहुत जल्दी वहां कालेज का निर्माण शुरू होगा।

    असंध के भाजपा विधायक योगेंद्र राणा के सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि असंध में सौ बिस्तरों के अस्पताल का निर्माण किया जाएगा, जहां ट्रामा सेंटर की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। आरती राव ने कहा कि असंध के साठ किलोमीटर के दायरे में इस समय आठ ट्रामा सेंटर चल रहे हैं। करनाल-असंध मार्ग तथा 152-डी व दिल्ली-कटरा एक्सप्रेस वे के मद्देनजर असंध में ट्रामा सेंटर शुरू किया जाएगा।

    करनाल में सुपर स्पेशियलिटी इंटरवेंशनल कार्डियोलाजी सेवाएं

    करनाल के भाजपा विधायक जगमोहन आनंद ने कल्पना चावला मेडिकल कालेज में विशेषज्ञ डाक्टरों की नियुक्ति नहीं होने का मुद्दा विधानसभा में उठाया। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि पांच बार विज्ञापन जारी करने के बावजूद कोई आवेदन नहीं आया, जिसके चलते अब एचएमएससीएल के माध्यम से पीपीपी मोड पर कल्पना चावला मेडिकल कालेज करनाल में कार्डियो थोरेसिक सर्जरी के अलावा सुपर स्पेशियलिटी इंटरवेंशनल कार्डियोलाजी सेवाएं शुरू की जाएंगी।