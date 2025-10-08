Language
    जापान की तर्ज पर विकसित होंगे हरियाणा के शहर, CM नायब सैनी ने मेयरों से समझा मॉडल

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 12:11 PM (IST)

    मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा के शहरों को जापानी मॉडल के अनुसार विकसित किया जाएगा। ओसाका में जापानी मेयरों के साथ चर्चा में उन्होंने शहरीकरण और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार शहरों में विकास करने की बात कही। हरियाणा सरकार जापान से शहरी प्रबंधन जल संरक्षण और स्मार्ट सिटी मॉडल में सहयोग के लिए उत्सुक है।

    हरियाणा के शहरों को जापान की तर्ज पर विकसित किया जाएगा, जापान का एक दृश्य (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा के शहरों को जापान की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। ओसाका में मंगलवार को जापान के मेयरों के साथ जापानी मॉडल पर चर्चा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि बढ़ते शहरीकरण और भविष्य की जरूरतों के चलते शहरों में विकास एवं सुविधाएं विकसित करने की आवश्यकता है।

    जापान के शहरों के आधुनिक मॉडल को साझा करते हुए हरियाणा में भी शहरों के विस्तारीकरण और सुधारीकरण पर नीतियां बनाई जाएंगी।मेयरों के साथ बैठक में हरियाणा और जापान के बीच परस्पर सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा हुई।

    प्रतिनिधिमंडल ने दोनों प्रांतों के बीच सामाजिक, आर्थिक और औद्योगिक साझेदारी की संभावनाओं पर विचार साझा किए तथा मेयरों की भूमिका को इस सहयोग के महत्वपूर्ण सेतु के रूप में रेखांकित किया।

    उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, प्रधान सचिव अरुण कुमार गुप्ता, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ. अमित कुमार अग्रवाल और एचएसआइआइडीसी के प्रबंध निदेशक डॉ. यश गर्ग की मौजूदगी में जापान के मेयरों ने प्रस्तुतिकरण देते हुए जापान-भारत संबंधों और आटोमोटिव इंडस्ट्री में सहयोग को सुदृढ़ करने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी।

    जापान की कंपनियां हरियाणा को एक भरोसेमंद और तेजी से विकसित होते औद्योगिक गंतव्य के रूप में देखती हैं। शहरी नियोजन पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा जापान से शहरी प्रबंधन, सार्वजनिक परिवहन, जल संरक्षण और स्मार्ट सिटी मॉडल के क्षेत्रों में सीखने और तकनीकी सहयोग के लिए उत्सुक है।

    प्रदेश सरकार मेट्रोपोलिटन शहरों और बड़े शहरों को आधुनिक शहरी ढांचे से सुसज्जित करने की दिशा में काम कर रही है। भविष्य में हरियाणा में जापान की स्मार्ट मोबिलिटी, ग्रीन बिल्डिंग और सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी अवधारणाओं को अपनाया जाएगा।

    इस सहयोग से न केवल शहरों का बेहतर विकास होगा बल्कि नागरिकों की जीवन गुणवत्ता में भी सुधार आएगा। वहीं, प्रतिनिधिमंडल ने ओसाका में जापान की अग्रणी कंपनियों मिनेबेआ मित्सुमी, मित्सुई किंजोकू कंपोनेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और निटो सेइको के शीर्ष नेतृत्व के साथ महत्वपूर्ण बैठकें कीं।

    इस दौरान हरियाणा सरकार और मित्सुई किन्ज़ोकू कंपोनेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में शोध और विकास को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

    यह सहयोग हरियाणा में ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। एमओयू के तहत ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन, स्टोरेज और अनुप्रयोगों के क्षेत्र में अनुसंधान, प्रौद्योगिकी विकास और निवेश के प्रयास किए जाएंगे।

    यह साझेदारी राज्य में ग्रीन ऊर्जा पहल को मजबूत करेगी। साथ ही नए रोजगार सृजन और तकनीकी नवाचार के लिए भी मार्ग प्रशस्त करेगी।

    जापानी कंपनियों ने हरियाणा में प्रिसिशन मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रानिक्स सेक्टर में नए प्रोजेक्ट्स में निवेश करने की इच्छा व्यक्त की है। यह निवेश राज्य के औद्योगिक और विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को और सशक्त बनाएगा।

    हरियाणा में निवेश करने के लिए किया आमंत्रित

    मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ओसाका में आयोजित इन्वेस्टर्स रोड शो के दौरान जापान के निवेशकों और उद्यमियों से हरियाणा में निवेश करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा जापान के साथ डिजिटल तकनीकों और उद्योग 4.0 में सहयोग को और मजबूत करना चाहता है। यह साझेदारी जापान के वैश्विक नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को हरियाणा के युवा, कुशल और गतिशील प्रतिभा के साथ जोड़ने में सहायक होगी।