हरियाणा में शिक्षकों के तबादलों का खाका तैयार, 12 जनवरी को ऑर्डर, एक अप्रैल से ज्वाइनिंग... पूरा शेड्यूल जारी

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में शिक्षकों के तबादलों की नीति में बदलाव के बाद जल्द ही ट्रांसफर ड्राइव आरंभ होने वाली है। शिक्षा विभाग ने बहुप्रतीक्षित ऑनलाइन टीचर ट्रांसफर ड्राइव 2025-26 का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। नई संशोधित नीति लागू होने के बाद यह पहली बार है, जब प्रदेश में बड़ी संख्या में शिक्षकों के तबादले होने जा रहे हैं।

10 से 12 दिसंबर तक सभी शिक्षक अपनी सर्विस और व्यक्तिगत जानकारी ऑनलाइन अपडेट कर सकेंगे। यह चरण सबसे अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसी डेटा के आधार पर आगे मेरिट प्वाइंट और फाइनल लिस्ट तैयार होगी। 20 दिसंबर को सभी शिक्षकों का डिटेल स्कोर जारी किया जाएगा।

इस स्कोर में उम्र, सेवा अवधि, उपलब्धियां, व्यक्तिगत परिस्थितियां और पालिसी में तय अन्य मापदंड शामिल होंगे। यदि किसी शिक्षक को अपने स्कोर या अपडेटेड सर्विस डाटा में त्रुटि लगती है, तो वे 21 से 27 दिसंबर के बीच आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं।

इसके बाद 28 दिसंबर से तीन जनवरी तक जिला स्तरीय कमेटियां इन दावों पर फैसला लेंगी। चार जनवरी को जिला स्तर के निर्णय प्रकाशित होंगे। इसके बाद शिक्षक चाहें तो प्रदेश स्तर पर अपील कर सकेंगे। पांच से 10 जनवरी को प्रदेश स्तरीय सुनवाई होगी।

पांच से सात जनवरी तक शिक्षकों को प्रदेश स्तर पर आपत्तियां दर्ज करवाने का समय दिया गया है। इसके बाद आठ से 10 जनवरी तक राज्य स्तरीय कमेटी आपत्तियों पर अपना अंतिम निर्णय लेगी। इसके बाद 11 और 12 जनवरी को फाइनल मेरिट प्वाइंट, फाइनल स्कोर और फाइनल लिस्ट जारी कर दी जाएगी।

आखिर में 12 जनवरी को ट्रांसफर आर्डर जारी होंगे। हालांकि ट्रांसफर पालिसी में शामिल शिक्षकों की नये स्कूलों में ज्वाइनिंग नये शैक्षणिक सत्र यानी पहली अप्रैल से ही होगी। ट्रांसफर ड्राइव लागू करने से पहले शुक्रवार को सुबह 11 बजे से ही सभी जिला शिक्षा अधिकारी (डीईटो) मुख्यालय के साथ वीडियो कान्फ्रेंसिंग में जुड़े। उन्हें डेटा अपडेट और वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए।