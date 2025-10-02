हरियाणा में अब डिजिटल रूप से भेजे जाएंगे समन और वारंट, नए नियम से कोर्ट-पुलिस के समय की बचत

हरियाणा में अदालती समन और वारंट अब डिजिटल रूप से भेजे जाएंगे। नए नियमों के तहत पुलिसकर्मी समन की फोटो लेकर डिजिटल माध्यम से कोर्ट को रिपोर्ट करेंगे। यह प्रक्रिया हरियाणा इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया (जारी सेवा और निष्पादन) नियम-2025 के तहत लागू की गई है। इससे न्यायालय और पुलिस के समय की बचत होगी और सिस्टम की निगरानी के लिए नोडल एजेंसियां बनाई जाएंगी।

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में अब किसी भी अदालती मामले में समन या वारंट मोबाइल फोन और ई-मेल पर ही आएंगे। डिजिटल तालीम के तहत संबंधित व्यक्ति के घर पहुंचकर पुलिसकर्मी समन की फोटो खींचेंगे और डिजिटल माध्यम से ही कोर्ट को रिपोर्ट करेंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बच्चों और महिलाओं से जुड़े अपराध के मामले में पुलिस कर्मचारी सुनिश्चित करेंगे कि उनकी पहचान उजागर न हो। गृह सचिव डा. सुमिता मिश्रा ने हरियाणा इलेक्ट्रानिक प्रक्रिया (जारी, सेवा और निष्पादन) नियम-2025 की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही नया नियम लागू हो गया है।

अब न्यायालय से जारी समन और वारंट सीधे डिजिटल रूप में संबंधित थानों को प्राप्त होंगे। ई-समन ऐप के माध्यम से पुलिसकर्मी समन संबंधित व्यक्ति के घर पहुंचाएंगे। इससे न्यायालय और पुलिस दोनों के समय की बचत होगी। नए सिस्टम की निगरानी के लिए राज्य और जिला स्तर पर नोडल एजेंसी बनाई जाएंगी।