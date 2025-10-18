कश्मीर में सैनिकों संग दीपावली मनाएंगी हरियाणा की छात्राएं, 'एक दीया देश के नाम' का संदेश लेकर हुईं रवाना

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों की 50 छात्राएं कश्मीर में सैनिकों के साथ दीपावली मनाएंगी। राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष ने शुक्रवार को ‘एक दीया देश के नाम’ कार्यक्रम के तहत छात्राओं को राजभवन परिसर से हरी झंडी दिखाकर कश्मीर के लिए रवाना किया।

मीडिया छात्र एसोसिएशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में अपनी धर्मपत्नी मित्रा घोष के साथ शामिल हुए राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की देश सेवा से प्रेरणा लेकर आयोजित इस यात्रा में छात्राएं कश्मीर जाकर सीमाओं पर तैनात सैनिकों के साथ दीपावली का पर्व मनाएंगी।

यदि आज हम अपने घरों में सुरक्षित रहकर खुशियां मना रहे हैं तो इसका श्रेय हमारे उन वीर सैनिकों को जाता है जो सीमाओं पर देश की रक्षा में दिन-रात तत्पर रहते हैं। हरियाणा की बेटियां इस कार्यक्रम के माध्यम से देशभक्ति और सामाजिक जिम्मेदारी की मिसाल कायम कर रही हैं। हमें गर्व है कि हरियाणा की धरती सदा से शौर्य, पराक्रम और देशभक्ति के लिए जानी जाती रही है।