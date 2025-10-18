कश्मीर में सैनिकों संग दीपावली मनाएंगी हरियाणा की छात्राएं, 'एक दीया देश के नाम' का संदेश लेकर हुईं रवाना
हरियाणा के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की 50 छात्राएं 'एक दीया देश के नाम' कार्यक्रम के तहत कश्मीर में सैनिकों के साथ दीपावली मनाएंगी। राज्यपाल ने छात्राओं को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस यात्रा का उद्देश्य सीमाओं पर तैनात सैनिकों के साथ दीपावली मनाना और देशभक्ति का संदेश फैलाना है। छात्राएं सुरक्षा बलों से संवाद स्थापित कर एकता और सद्भाव का संदेश देंगी।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों की 50 छात्राएं कश्मीर में सैनिकों के साथ दीपावली मनाएंगी। राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष ने शुक्रवार को ‘एक दीया देश के नाम’ कार्यक्रम के तहत छात्राओं को राजभवन परिसर से हरी झंडी दिखाकर कश्मीर के लिए रवाना किया।
मीडिया छात्र एसोसिएशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में अपनी धर्मपत्नी मित्रा घोष के साथ शामिल हुए राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की देश सेवा से प्रेरणा लेकर आयोजित इस यात्रा में छात्राएं कश्मीर जाकर सीमाओं पर तैनात सैनिकों के साथ दीपावली का पर्व मनाएंगी।
यदि आज हम अपने घरों में सुरक्षित रहकर खुशियां मना रहे हैं तो इसका श्रेय हमारे उन वीर सैनिकों को जाता है जो सीमाओं पर देश की रक्षा में दिन-रात तत्पर रहते हैं। हरियाणा की बेटियां इस कार्यक्रम के माध्यम से देशभक्ति और सामाजिक जिम्मेदारी की मिसाल कायम कर रही हैं। हमें गर्व है कि हरियाणा की धरती सदा से शौर्य, पराक्रम और देशभक्ति के लिए जानी जाती रही है।
राज्यपाल ने इस अवसर पर कार्यक्रम से जुड़ी छात्राओं, सहयोगी टीम और उनके अभिभावकों को सम्मानित किया। सम्मानित प्रतिभागियों में नैंसी नैन (टीम लीडर), आरती जांगड़ा एवं मुस्कान दुहान (पुलिस कोआर्डिनेटर), साक्षी सिंह (आवास प्रबंधन), हेमंत शर्मा (मीडिया हेड) तथा आदित्य (व्यवस्था प्रबंधक) शामिल थे। छात्राओं का यह दल जालंधर, जम्मू, दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग और श्रीनगर तक पहुंचेगा। यात्रा के प्रत्येक पड़ाव पर वे सुरक्षा बलों से संवाद स्थापित कर देशभक्ति, एकता और सद्भाव का संदेश देंगी। यात्रा का समापन श्रीनगर में भारतीय सेना के जवानों के साथ दीपावली मनाकर होगा।
