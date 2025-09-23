खरखौदा के BJP विधायक पवन बने हरियाणा कराटे एसोसिएशन के अध्यक्ष, खेल को राज्य स्तरीय ओलंपिक में शामिल करने का वादा
हरियाणा स्पोर्ट्स कराटे एसोसिएशन के चुनाव में पवन खरखौदा अध्यक्ष चुने गए। वे BJP विधायक हैं। जस कालरा वरिष्ठ उपाध्यक्ष और अनूप सिंह महासचिव बने। एसोसिएशन के अध्यक्ष जसविंद्र मीनू बेनीवाल ने कहा कि कराटे आत्मरक्षा का माध्यम है और इसे राज्य स्तरीय ओलिंपिक खेलों में शामिल किया जाएगा व बढ़ावा दिया जायेगा।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा ओलिंपिक एसोसिएशन के बैनर तले हरियाणा स्पोर्ट्स कराटे एसोसिएशन का चुनाव हुआ, जिसमें खरखौदा के भाजपा विधायक पवन खरखौदा को अध्यक्ष चुना गया। गुरुग्राम के जस कालरा को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, पंचकूला के डा. नरेश मग्गू, झज्जर के आशीष राठी, जींद के सूर्य देव तथा कुरुक्षेत्र की अंजली को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है।
कैथल के अनूप सिंह महासचिव, सोनीपत के अनिल भारद्वाज, पानीपत के जयदेव नौलथा तथा हिसार की कमलेश नेहरा को संयुक्त सचिव बनाया गया है। चरखी-दादरी के मोहित कोषाध्यक्ष, फरीदाबाद के नरवीर मलिक, हिसार के विवेक, गुरुग्राम के ललित बेदी तथा पानीपत के अंकित जागलान को कार्यकारिणी सदस्य नियुक्त किया गया है।
नवनियुक्त पदाधिकारियों का ऐलान करते हुए हरियाणा ओलिंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष जसविंद्र मीनू बेनीवाल ने कहा कि कराटे केवल एक खेल नहीं बल्कि आत्मरक्षा का माध्यम है। उन्होंने कहा कि निकट भविष्य में होने वाले राज्य स्तरीय ओलिंपिक खेलों में न केवल कराटे को शामिल किया जाएगा बल्कि प्रदेश में इस खेल को प्रमोट करने के लिए कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।
