हरविन्द्र कल्याण ने देखी मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही, नरेंद्र तोमर-कैलाश विजयवर्गीय के साथ कई मुद्दों पर की चर्चा

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण ने बृहस्पतिवार को भोपाल पहुंचकर मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही देखी। इससे पूर्व, हरविन्द्र कल्याण मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निमंत्रण पर भोपाल स्थित बोट क्लब पहुंचे, जहां वे पर्यटन विभाग की ओर से आयोजित शिकारा नाव के उद्घाटन समारोह में सम्मिलित हुए। वहां पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने उनका स्वागत किया।

विधानसभा स्पीकर हरविन्द्र कल्याण ने भोपाल में मध्य प्रदेश के नगरीय विकास और आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा की। कल्याण ने कहा कि शहरी स्थानीय निकाय विभाग प्रत्यक्ष रूप से आम आदमी से जुड़ा विभाग है।

विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन के साथ साथ नागरिकों की जरूरतों को पूरा करना भी इस विभाग का दायित्व है। अधिकारी निष्ठाभाव से कार्य कर ही इन जिम्मेदारियों पर खरा उतर सकते हैं। इस दौरान विधानसभा की तर्ज पर नगर निगम में अध्यक्ष पद के सृजन पर भी चर्चा हुई।