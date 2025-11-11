फरीदाबाद में फिस्फोटक सामग्री रखने वालों के पूरे नेटवर्क का पता लगाकर रहेगी हरियाणा सरकार, दिल्ली में धमाके के बाद CM सैनी का बयान
दिल्ली में धमाके के बाद हरियाणा की सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि फरीदाबाद में विस्फोटक सामग्री रखने वालों के नेटवर्क का पता लगाया जा रहा है। दिल्ली धमाके की जांच चल रही है और फरीदाबाद में तलाशी अभियान जारी है। इसके साथ ही सैनी ने बिहार चुनाव में एनडीए की सरकार बनने का दावा किया।
जागरण संवाददाता, पंचकूला। दिल्ली में हुए धमाके बाद हरियाणा में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हैं। फरीदाबाद में विस्फोटक सामग्री रखने वालों के नेटवर्क का पता लगाया जा रहा है। यह बात मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को पिंजौर में कही। वे श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष में निकाली गई शहीदी यात्रा में की शिरकत करने पहुंचे थे।
सीएम ने कहा कि दिल्ली में धमाके को लेकर तमाम तथ्यों तक पहुंचा जाएगा। जांच चल रही है। फ़रीदाबाद में सर्च अभियान चल रहा है जिस तरीके की सामग्री मिली है, उसकी गहराई से जांच की जा रही है। कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है और अब पूरे नेटवर्क का पता लगाया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा कि पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट है इसके साथ साथ केंद्र की एजेंसियां भी अलर्ट पर हैं। बिहार इलेक्शन को लेकर सीएम ने कहा कि मतदान हो रहा है बिहार के लोग प्रधानमंत्री के कार्यों पर ख़ुश है और संतुष्ट हैं। सीएम ने एनडीए गठबंधन की सरकार बनने का दावा किया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।