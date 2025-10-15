मिड-डे मील को लेकर सख्त हरियाणा सरकार, फोर्टिफाइड आटे पर रोक; स्कूलों में जादू का खेल दिखाने के नाम पर नहीं ले सकेंगे अतिरिक्त फीस
हरियाणा के सरकारी स्कूलों में अब मिड-डे मील के लिए फोर्टिफाइड आटे की जगह गेहूं दिया जाएगा, क्योंकि फोर्टिफाइड आटे के जल्दी खराब होने की शिकायतें मिली थीं। इसके अतिरिक्त, स्कूलों में जादू का खेल दिखाने के नाम पर कोई भी स्कूल छात्रों से अतिरिक्त शुल्क नहीं ले सकेगा। जादू का खेल दिखाने के लिए शिक्षा निदेशालय से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा के सरकारी स्कूलों को अब मिड-डे मील (मध्याह्न भोजन) के लिए फाेर्टिफाइड आटे की जगह गेहूं दिया जाएगा। फोर्टिफाइड आटे के जल्द खराब होने की शिकायतों के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है।
वहीं, बच्चों को जादू का खेल दिखाने के नाम पर कोई निजी या सरकारी स्कूल अतिरिक्त शुल्क नहीं वसूल सकेगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। स्कूल में जादू का खेल दिखाने के लिए शिक्षा निदेशालय से अनुमति भी लेनी होगी। इससे पहले भी शिक्षा निदेशालय की ओर से बच्चों से पैसा लेकर जादू का खेल दिखाने पर प्रतिबंध लगाया गया था।
इसके बावजूद उपायुक्तों और क्षेत्रीय कार्यालयों से जादू का शो दिखाने की अनुमति दी जा रही है। इस पर नाराजगी जताते हुए शिक्षा निदेशक ने तुरंत इस प्रथा पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। भविष्य में जादू का कोई भी खेल दिखाने के लिए अनिवार्य रूप से शिक्षा निदेशालय से अनुमति लेनी होगी। इसके लिए छात्रों से कोई शुल्क नहीं वसूला जा सकेगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।