मिड-डे मील को लेकर सख्त हरियाणा सरकार, फोर्टिफाइड आटे पर रोक; स्कूलों में जादू का खेल दिखाने के नाम पर नहीं ले सकेंगे अतिरिक्त फीस

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा के सरकारी स्कूलों को अब मिड-डे मील (मध्याह्न भोजन) के लिए फाेर्टिफाइड आटे की जगह गेहूं दिया जाएगा। फोर्टिफाइड आटे के जल्द खराब होने की शिकायतों के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है।

वहीं, बच्चों को जादू का खेल दिखाने के नाम पर कोई निजी या सरकारी स्कूल अतिरिक्त शुल्क नहीं वसूल सकेगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। स्कूल में जादू का खेल दिखाने के लिए शिक्षा निदेशालय से अनुमति भी लेनी होगी। इससे पहले भी शिक्षा निदेशालय की ओर से बच्चों से पैसा लेकर जादू का खेल दिखाने पर प्रतिबंध लगाया गया था।