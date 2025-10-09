Haryana School Close: करवा चौथ पर बंद रहेंगे स्कूल, तीन दिन की रहेगी छुट्टी; अब सोमवार को खुलेंगे
हरियाणा के सभी सरकारी स्कूल करवा चौथ के कारण तीन दिनों तक बंद रहेंगे। सरकार ने करवा चौथ पर स्थानीय अवकाश घोषित किया है, जिसके बाद दूसरे शनिवार और रविवार की छुट्टी है। स्कूल अब सोमवार को खुलेंगे। सरकार ने स्कूलों में चार स्थानीय अवकाश घोषित किए हैं, जिनमें अन्य प्रमुख त्योहार भी शामिल हैं।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा के सभी सरकारी स्कूल तीन दिन बंद रहेंगे। प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को करवा चौथ का स्थानीय अवकाश घोषित किया है। इसके बाद महीने के दूसरे शनिवार के नाते छुट्टी होगी और फिर अगले दिन रविवार है। यानी सोमवार को ही स्कूल खुलेंगे।
प्रदेश सरकार ने सरकारी कैलेंडर में सार्वजनिक और वैकल्पिक अवकाश के साथ ही स्कूलों में चार स्थानीय अवकाश घोषित किए हुए हैं। इनमें गुड फ्राइडे, बुद्ध पूर्णिमा, करवा चौथ और गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस शामिल है। गुरु तेग बहादुर के शहादी दिवस पर 25 नवंबर को स्कूल बंद रहेंगे।
अक्टूबर में गांधी जयंती, दशहरा और वाल्मीकि जयंती पर अवकाश का मजा ले चुके विद्यार्थियों को त्योहारों के चलते जल्द ही कुछ और छुट्टियां मिलेंगी। इनमें दीपावली, विश्वकर्मा जयंती, छठ पूजा और सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती जैसे प्रमुख त्योहार शामिल हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।