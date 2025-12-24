Language
    हरियाणा में स्कूलों की छुट्टियों का एलान, 15 दिन तक रहेगा विंटर ब्रेक; 10वीं और 12वीं की कक्षाएं रहेंगी जारी

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 10:50 AM (IST)

    हरियाणा में स्कूलों में छुट्टियों की घोषणा कर दी गई है। यह विंटर ब्रेक 15 दिनों तक रहेगा। इस दौरान 10वीं और 12वीं की कक्षाएं जारी रहेंगी। पंचकूला समेत ...और पढ़ें

    हरियाणा में स्कूलों की छुट्टियों का एलान (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में नए साल के पहले दिन से सभी सरकारी और निजी स्कूल 15 दिन के लिए बंद रहेंगे। प्रदेश सरकार ने एक से 15 जनवरी तक स्कूलों में सर्दी की छुट्टियां घोषित कर दी हैं।

    16 जनवरी से सभी स्कूल नियमित रूप से खुलेंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने लगातार बढ़ती ठंड के मद्देनजर यह निर्णय लिया है।

    शीतकालीन अवकाश के दौरान दसवीं और बारहवीं कक्षा के विद्यार्थियों को प्रेक्टिकल के लिए पूर्व निर्धारित शेड्यूल के अनुसार स्कूल में बुलाया जा सकेगा। सभी शिक्षा अधिकारियों को अपने अधीनस्थ विद्यालयों में आदेश का सख्ती से अनुपालना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। दसवीं और बारहवीं कक्षा के विद्यार्थियों को प्रेक्टिकल के लिए स्कूल में बुलाया जा सकेगा

     

