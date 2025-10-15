हरियाणा में आज से पांच मिनट पहले खुलेंगे दूसरी शिफ्ट वाले सरकारी स्कूल, एक घंटा पहले होगी छुट्टी
हरियाणा सरकार ने दोहरी पाली में चलने वाले सरकारी स्कूलों के समय में बदलाव किया है। दूसरी पाली के स्कूल अब पांच मिनट पहले खुलेंगे और एक घंटा पहले छुट्टी होगी। यह बदलाव मौसम में परिवर्तन के कारण किया गया है। पहली और एकल पाली के स्कूलों का समय नवंबर में बदला जाएगा।
राज्य ब्यूरो, पंचकूला। हरियाणा में दोहरी पाली में संचालित सरकारी स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। दूसरी पाली में स्कूल पांच मिनट पहले खुलेंगे और एक घंटा पहले छुट्टी हो जाएगी। मौसम में बदलाव के चलते यह आदेश जारी किया गया है। पहली पाली और एकल शिफ्ट में संचालित स्कूलों का समय नवंबर में बदला जाएगा।
दोहरी पाली के विद्यालयों में दोपहर बाद लगने वाली शिफ्ट आज बुधवार से दोपहर 12:40 बजे शुरू होंगी, जबकि शाम 05:15 बजे छुट्टी कर दी जाएगी। अभी तक दूसरी पाली की कक्षाएं दोपहर 12:45 बजे से शाम 6:15 बजे तक लगाई जा रहीं थी। अन्य सभी स्कूलों के समय में 15 नवंबर से बदलाव होगा।
अगले महीने से एकल पाली में चलने वाले स्कूलों का समय सुबह 09:30 बजे से दोपहर बाद 03:30 तक रहेगा। डबल शिफ्ट वाले स्कूलों में पहली शिफ्ट सबुह 07:55 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक रहेगी। वर्तमान में एकल पाली में चलने वाले स्कूलों का समय सुबह आठ बजे से दोपहर बाद 2:30 बजे तक है। डबल शिफ्ट वाले स्कूलों में पहली शिफ्ट सबुह सात बजे से दोपहर 12:30 तक होती है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।