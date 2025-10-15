Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हरियाणा में आज से पांच मिनट पहले खुलेंगे दूसरी शिफ्ट वाले सरकारी स्कूल, एक घंटा पहले होगी छुट्टी

    By Sudhir Tanwar Edited By: Prince Sharma
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 11:58 AM (IST)

    हरियाणा सरकार ने दोहरी पाली में चलने वाले सरकारी स्कूलों के समय में बदलाव किया है। दूसरी पाली के स्कूल अब पांच मिनट पहले खुलेंगे और एक घंटा पहले छुट्टी होगी। यह बदलाव मौसम में परिवर्तन के कारण किया गया है। पहली और एकल पाली के स्कूलों का समय नवंबर में बदला जाएगा।

    prefferd source google
    Hero Image

    हरियाणा में आज से पांच मिनट पहले खुलेंगे दूसरी शिफ्ट वाले सरकारी स्कूल (File Photo)

    राज्य ब्यूरो, पंचकूला। हरियाणा में दोहरी पाली में संचालित सरकारी स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। दूसरी पाली में स्कूल पांच मिनट पहले खुलेंगे और एक घंटा पहले छुट्टी हो जाएगी। मौसम में बदलाव के चलते यह आदेश जारी किया गया है। पहली पाली और एकल शिफ्ट में संचालित स्कूलों का समय नवंबर में बदला जाएगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दोहरी पाली के विद्यालयों में दोपहर बाद लगने वाली शिफ्ट आज बुधवार से दोपहर 12:40 बजे शुरू होंगी, जबकि शाम 05:15 बजे छुट्टी कर दी जाएगी। अभी तक दूसरी पाली की कक्षाएं दोपहर 12:45 बजे से शाम 6:15 बजे तक लगाई जा रहीं थी। अन्य सभी स्कूलों के समय में 15 नवंबर से बदलाव होगा।

    अगले महीने से एकल पाली में चलने वाले स्कूलों का समय सुबह 09:30 बजे से दोपहर बाद 03:30 तक रहेगा। डबल शिफ्ट वाले स्कूलों में पहली शिफ्ट सबुह 07:55 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक रहेगी। वर्तमान में एकल पाली में चलने वाले स्कूलों का समय सुबह आठ बजे से दोपहर बाद 2:30 बजे तक है। डबल शिफ्ट वाले स्कूलों में पहली शिफ्ट सबुह सात बजे से दोपहर 12:30 तक होती है।