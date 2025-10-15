हरियाणा में आज से पांच मिनट पहले खुलेंगे दूसरी शिफ्ट वाले सरकारी स्कूल, एक घंटा पहले होगी छुट्टी

राज्य ब्यूरो, पंचकूला। हरियाणा में दोहरी पाली में संचालित सरकारी स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। दूसरी पाली में स्कूल पांच मिनट पहले खुलेंगे और एक घंटा पहले छुट्टी हो जाएगी। मौसम में बदलाव के चलते यह आदेश जारी किया गया है। पहली पाली और एकल शिफ्ट में संचालित स्कूलों का समय नवंबर में बदला जाएगा।

दोहरी पाली के विद्यालयों में दोपहर बाद लगने वाली शिफ्ट आज बुधवार से दोपहर 12:40 बजे शुरू होंगी, जबकि शाम 05:15 बजे छुट्टी कर दी जाएगी। अभी तक दूसरी पाली की कक्षाएं दोपहर 12:45 बजे से शाम 6:15 बजे तक लगाई जा रहीं थी। अन्य सभी स्कूलों के समय में 15 नवंबर से बदलाव होगा।