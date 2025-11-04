Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हरियाणा के छात्रों के लिए अच्छी खबर! 70 प्रतिशत तक अंक हैं तो 12 हजार रुपये छात्रवृत्ति पाओ, ऑनलाइन आवेदन शुरू

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 02:37 PM (IST)

    हरियाणा के जरूरतमंद छात्रों के लिए खुशखबरी है! डॉ. अंबेडकर मेधावी छात्र योजना के तहत दसवीं में 70% अंक लाने वाले छात्र 12,000 रुपये तक की छात्रवृत्ति पा सकते हैं। अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और अन्य पात्र जातियों के छात्र 31 जनवरी तक सरल हरियाणा पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। पारिवारिक आय 4 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।

    prefferd source google
    Hero Image

    डॉ. अंबेडकर मेधावी छात्र योजना के तहत लाभ उठा सकते हैं छात्र।

    जागरण संवाददाता, पंचकूला। जरूरतमंद परिवारों के छात्रों के लिए अच्छी खबर है। दसवीं में 70 प्रतिशत तक अंक हैं तो 12 हजार रुपये तक छात्रवृत्ति पा सकते हैं। यह लाभ आप डॉ. अंबेडकर मेधावी छात्र योजना के तहत उठा सकते हैं, जिसके लिए 31 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उपायुक्त सतपाल शर्मा ने बताया कि इच्छुक विद्यार्थी पोर्टल https://saralharyana.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। योजना के तहत अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, विमुक्त जाति, घुमंतु, अर्ध घुमंतु तथा टपरीवास जाति के विद्यार्थियों को 8 हजार से 12 हजार रुपये तक की छात्रवृत्ति दी जाएगी।

    आवेदक की परिवारिक वार्षिक आय 4 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। 10वीं कक्षा में उत्तीर्ण शहरी क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए 70 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए 60 प्रतिशत अंक आवश्यक हैं। कक्षा 12वीं तथा स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर अंक सीमा के अनुसार प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।