हरियाणा के छात्रों के लिए अच्छी खबर! 70 प्रतिशत तक अंक हैं तो 12 हजार रुपये छात्रवृत्ति पाओ, ऑनलाइन आवेदन शुरू

जागरण संवाददाता, पंचकूला। जरूरतमंद परिवारों के छात्रों के लिए अच्छी खबर है। दसवीं में 70 प्रतिशत तक अंक हैं तो 12 हजार रुपये तक छात्रवृत्ति पा सकते हैं। यह लाभ आप डॉ. अंबेडकर मेधावी छात्र योजना के तहत उठा सकते हैं, जिसके लिए 31 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उपायुक्त सतपाल शर्मा ने बताया कि इच्छुक विद्यार्थी पोर्टल https://saralharyana.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। योजना के तहत अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, विमुक्त जाति, घुमंतु, अर्ध घुमंतु तथा टपरीवास जाति के विद्यार्थियों को 8 हजार से 12 हजार रुपये तक की छात्रवृत्ति दी जाएगी।