हरियाणा में SC और OBC के छात्रों को जल्द मिलेगी स्कॉलरशिप, सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को निर्देश जारी
हरियाणा में अनुसूचित जाति (एससी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों को जल्द ही छात्रवृत्ति मिलेगी। सरकार ने सरकारी और निजी कॉलेजों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लंबित मामलों को निपटाने का निर्देश दिया है। 2022-23 के मामलों के लिए तीन दिन और 2023-24 के मामलों के लिए सात दिन का समय दिया गया है। कालेजों के नोडल अधिकारियों से सत्यापन प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा गया है।
राब्यू, चंडीगढ़। हरियाणा में स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं में पढ़ाई कर रहे अनुसूचित जातियों (एससी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के विद्यार्थियों को जल्द ही लंबित छात्रवृत्ति मिल जाएगी। सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों के साथ ही कालेज प्राचार्यों को पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप के लंबित मामले निपटाने का निर्देश दिया गया है।
साल 2022-23 के मामलों को निपटाने के लिए तीन दिन और 2023-24 के मामलों के लिए सात दिन का समय दिया गया है। 2024-25 के मामलों को निपटाने के लिए दस दिन मिले हैं। कालेजों के नोडल अधिकारियों से कहा गया कि वे दावों की सत्यापन प्रक्रिया में तेजी लाएं।
