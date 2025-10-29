हरियाणा में SC और OBC के छात्रों को जल्द मिलेगी स्कॉलरशिप, सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को निर्देश जारी

हरियाणा में अनुसूचित जाति (एससी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों को जल्द ही छात्रवृत्ति मिलेगी। सरकार ने सरकारी और निजी कॉलेजों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लंबित मामलों को निपटाने का निर्देश दिया है। 2022-23 के मामलों के लिए तीन दिन और 2023-24 के मामलों के लिए सात दिन का समय दिया गया है। कालेजों के नोडल अधिकारियों से सत्यापन प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा गया है।

File Photo