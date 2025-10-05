Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गुरुग्राम और फरीदाबाद सहित कई शहरों में बनेंगे सेफ्टी आइलैंड, इससे क्या होंगे फायदे और क्या है उद्देश्य?

    By satyendra singh Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 05:04 PM (IST)

    हरियाणा पुलिस ने महिला और जन सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे शहरों में सेफ्टी आइलैंड स्थापित करने का निर्णय लिया है। गुरुग्राम में 70 स्थानों पर वीडियो कैमरे और एसओएस पॉइंट स्थापित किए जाएंगे जो वॉइस और वीडियो कॉल की सुविधा देंगे। शिकायत मिलने पर पुलिस तुरंत कार्रवाई करेगी। यह कदम महिला सुरक्षा को मजबूत करेगा और सार्वजनिक सूचना प्रसारण में मदद करेगा।

    prefferd source google
    Hero Image
    गुरुग्राम और फरीदाबाद सहित कई शहरों में बनेंगे सेफ्टी आइलैंड। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़/नई दिल्ली। महिला और जनसुरक्षा को और भी मजबूत करने के लिए हरियाणा पुलिस ने गुरुग्राम और फरीदाबाद सहित कई शहरों में बनेंगे सेफ्टी आइलैंड बनाने का निर्णय लिया है। योजना की शुरुआत गुरुग्राम से होने जा रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसके बाद फरीदाबाद तथा प्रदेश के अन्य प्रमुख शहरों में यह सुविधा उपलब्ध कराई जानी है। फिलहाल गुरुग्राम में सत्तर प्रमुख जगहों पर वीडियो बेस कैमरे इमरजेंसी (एसओएस) प्वाइंट स्थापित होंगे। एसओएस में वाइस काल के साथ वीडियो काल की भी सुविधा होगी।

    बातचीत काल करने वाले व्यक्ति तथा पुलिस कंट्रोल रूम में काल रिसीव करने वाले जिम्मेदार पुलिस अधिकारी के बीच ही होगी। शिकायत आते ही उस क्षेत्र में खड़ी पुलिस पीसीआर को तुरंत मौके पर भेजा जाएगा।

    महिला सुरक्षा को अधिक ध्यान में रखते हुए एसओएस सुविधा किसी झगड़े के समय आरोपित को पकड़ने के साथ-साथ सार्वजनिक सूचना भी प्रसारित की जा सकती है। एसओएस में लगे कैमरों की रिकार्डिंग भी पुलिस के पास मौजूद रहेगी।

    एसओएस मशीन कहां पर लगी हुई इसके लिए सूचना भी लगेगी। इसके लिए एक विशेष बूथ भी बनेगा। पुलिस अधिकारी का कहना है कि शिकायत के अलावा किसी भी ब्यक्ति या महिला को अगर पुलिस से जुड़ी कोई जानकारी तत्काल लेनी है तो वह भी कर सकता है।

    यहां पर होगी सुविधा

    एसओएस बूथ साइबर सिटी, मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एमजी रोड, गोल्फ कोर्स रोड, सोहना रोड, सुभाष चौक , इफको चौक पर बनेंगे। इसके अलावा, सिग्नेचर चौक, राजीव चौक, होंडा चौक, शीतला माता मंदिर सहित शहर के सभी माल सहित 70 जगहों को चिन्हित कर बूथ स्थापित करेंगे। इसके अलावा उन जगहों पर भी बूथ होंगे जहां पर काफी संख्या में लोग एकत्र होते हैं।

    एसओएस की बटन दबाते ही काल पुलिस कंट्रोल रूम को जाएगी। स्पीकर पर टू-वे (काल रिसीवर तथा कालर के मध्य की बातचीत) सुविधा होगी।

    सेफ्टी आइलैंड महिला सुरक्षा को लेकर यह कदम उठाया है। यह सुविधा पुलिस के अन्य कार्य में भी मददगार होगी। पहले चरण में गुरुग्राम फिर फरीदाबाद में यह सुविधा होगी। उसके बाद पंचकूला तथा अन्य शहरों में वीडियो बेस कैमरे इमरजेंसी (एसओएस) प्वाइंट स्थापित किए जाएंगे।

    - शत्रुजीत कपूर, पुलिस महानिदेशक, हरियाणा