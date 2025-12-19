हरियाणा: कोहरे में गुम हो रही राह... 75 फीसदी सड़कों पर रिफ्लेक्टर नहीं लगे; आप भी पढ़ें कैसे हैं हालात

जागरण टीम, पंचकूला। कोहरे के मौसम में हरियाणा की सड़कों पर बढ़ते हादसों के बीच दैनिक जागरण ने अपने अभियान के तहत रात में जमीनी पड़ताल की। इस अभियान में प्रदेश के 14 जिलों में हाईवे, बाईपास, लिंक रोड और ग्रामीण मार्गों समेत करीब 150 से अधिक सड़कों/प्वाइंट्स का निरीक्षण किया गया।

पड़ताल में सामने आया कि अधिकांश स्थानों पर संकेतक झाड़ियों में छिपे हैं, नहर-तालाबों के किनारे रेलिंग नहीं। कोहरा खतरे को बढ़ाता है, लेकिन असल वजह वर्षों से उपेक्षित पड़ी सड़क सुरक्षा व्यवस्था है। हालात ऐसे हैं कि 75 प्रतिशत मार्गों पर रिफ्लेक्टर या ब्लिंकर तक नहीं हैं, जो हैं वो किसी काम के नहीं हैं।