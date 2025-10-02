Language
    हरियाणा में IPS आलोक कुमार राय को मिली पुनर्नियुक्ति, बने रहेंगे जेल महानिदेशक

    By Sudhir Tanwar Edited By: Prince Sharma
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 02:01 PM (IST)

    हरियाणा सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के सेवानिवृत्त अधिकारी आलोक कुमार राय को पुनर्नियुक्ति दी है। जेल महानिदेशक के पद से सेवानिवृत्त होने के बाद 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी को तीन महीने के लिए फिर से नियुक्त किया गया है। गृह सचिव ने इस संबंध में आदेश जारी किया जिसमें उनकी सेवा शर्तों का उल्लेख किया गया है।

    आइपीएस आलोक कुमार राय को मिली पुनर्नियुक्ति, बने रहेंगे जेल महानिदेशक (File Photo)

    राज्य ब्यूरो, पंचकूला। भारतीय पुलिस सेवा (आइपीएस) से सेवानिवृत्त हुए आलोक कुमार राय को प्रदेश सरकार ने पुनर्नियुक्ति दे दी है।

    जेल महानिदेशक के पद से एक दिन पहले ही सेवानिवृत्त हुए 1991 बैच के आइपीएस अधिकारी को तीन महीने के लिए पुनर्नियुक्ति दी गई है। अब वे दिसंबर अंत तक जेल महानिदेशक के रूप में ही सेवाएं देंगे।

    गृह सचिव डा. सुमिता मिश्रा ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद उन्हें एक अक्टूबर से 90 दिन की अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति दी गई है।

    यह नियुक्ति आइपीएस काडर नियम 1954 के प्रविधान 9(1)(ए) के तहत की गई है। गृह सचिव द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि उनकी सेवा शर्तें अलग से जारी की जाएंगी।

    आदेश की प्रति राज्यपाल सचिवालय, भारत सरकार के गृह मंत्रालय, मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक सहित संबंधित अधिकारियों को भेजी गई है।

