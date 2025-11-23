Language
    हरियाणा में इस बार बीपीएल कार्ड धारकों को नहीं मिलेगा बाजरा, गेहूं देकर भरपाई करेगी सरकार

    By Anurag Aggarwa Edited By: Sohan Lal
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 07:15 PM (IST)

    हरियाणा सरकार इस बार बीपीएल कार्ड धारकों को राशन में बाजरा नहीं देगी। दिसंबर के स्टॉक में बाजरा शामिल नहीं है, पहले दिसंबर से फरवरी तक बाजरा मिलता था। अधिकारियों के अनुसार, वर्षा से फसल खराब होने के कारण सरकार ने बाजरा नहीं खरीदा। अब बाजरे की जगह गेहूं दिया जाएगा, जिससे बीपीएल परिवारों को बाजार से बाजरा खरीदना पड़ेगा। सर्दी में बाजरा गरम तासीर के कारण पसंद किया जाता है।

    पांच किलो अनाज में दो किलो मोटा अनाज और तीन किलो गेहूं मिलता था।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। हरियाणा में इस सीजन में बीपीएल कार्ड धारकों को राशन में गेहूं के साथ बाजरा नहीं मिलेगा। हरियाणा सरकार की ओर से दिसंबर माह के लिए जारी स्टाॅक में बाजरे को शामिल नहीं किया गया है। पहले दिसंबर से फरवरी तक राशन कार्ड धारकों को पांच किलो अनाज में दो किलो मोटा अनाज और तीन किलो गेहूं मिलता था। साथ में चीनी, सरसों का तेल भी मिलता था।

    इस बार बाजरे की जगह पांच किलो गेहूं मिलेगा। मोटा अनाज नहीं मिलने की वजह अधिकारी बता रहे हैं कि सरकार ने बाजरे की खरीद नहीं की है। वर्षा होने की वजह से बाजरे की फसल खराब हो गई और सरकार चाहकर भी बाजरे की खरीद नहीं कर पाई है। फसल खराब होने के साथ ही अनाज के सड़ने की भी आशंका थी।

    डिपो धारकों में संशय बना हुआ था कि नवंबर में बाजरा नहीं भेजा गया, दिसंबर में इसे स्टाक में शामिल किया जा सकेगा कि नहीं, पर अब सरकार ने दिसंबर के कोटे में स्पष्ट कर दिया है कि गेहूं ही बाजरे की जगह दिया जाएगा।

    ऐसे में बीपीएल परिवारों को बाजरा बाजार से खरीदना पड़ेगा। सरकार की ओर से उसकी भरपाई के लिए गेहूं दिया जाएगा। सर्दी के मौसम में लोग बाजरा खाना इसलिए पसंद करते हैं कि इसकी तासीर गरम होती है। बाजरे की खिचड़ी और रोटी सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है।