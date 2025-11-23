हरियाणा में इस बार बीपीएल कार्ड धारकों को नहीं मिलेगा बाजरा, गेहूं देकर भरपाई करेगी सरकार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। हरियाणा में इस सीजन में बीपीएल कार्ड धारकों को राशन में गेहूं के साथ बाजरा नहीं मिलेगा। हरियाणा सरकार की ओर से दिसंबर माह के लिए जारी स्टाॅक में बाजरे को शामिल नहीं किया गया है। पहले दिसंबर से फरवरी तक राशन कार्ड धारकों को पांच किलो अनाज में दो किलो मोटा अनाज और तीन किलो गेहूं मिलता था। साथ में चीनी, सरसों का तेल भी मिलता था।

इस बार बाजरे की जगह पांच किलो गेहूं मिलेगा। मोटा अनाज नहीं मिलने की वजह अधिकारी बता रहे हैं कि सरकार ने बाजरे की खरीद नहीं की है। वर्षा होने की वजह से बाजरे की फसल खराब हो गई और सरकार चाहकर भी बाजरे की खरीद नहीं कर पाई है। फसल खराब होने के साथ ही अनाज के सड़ने की भी आशंका थी।

डिपो धारकों में संशय बना हुआ था कि नवंबर में बाजरा नहीं भेजा गया, दिसंबर में इसे स्टाक में शामिल किया जा सकेगा कि नहीं, पर अब सरकार ने दिसंबर के कोटे में स्पष्ट कर दिया है कि गेहूं ही बाजरे की जगह दिया जाएगा।