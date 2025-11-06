Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हरियाणा: पेपरलेस रजिस्ट्री में पोर्टल की कमियां बन रहीं बाधा, साझी जमीन के मालिक को हो रही काफी दिक्कत

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 05:30 PM (IST)

    हरियाणा में जमीन की रजिस्ट्री और अन्य दस्तावेज ऑनलाइन होने के बाद भी कई तकनीकी कमियों के कारण रजिस्ट्री प्रणाली धीमी है। राजस्व विभाग के कर्मचारी और अधिवक्ता नए सिस्टम में पूरी तरह से प्रशिक्षित नहीं हैं, जिससे समस्याएँ आ रही हैं। पोर्टल में भी कमियां हैं। 

    prefferd source google
    Hero Image

    हरियाणा: पेपरलेस रजिस्ट्री में पोर्टल की कमियां बन रहीं बाधा। सांकेतिक फोटो

    राज्य ब्यूरो, पंचकूला। हरियाणा में जमीन की रजिस्ट्री से लेकर अन्य दस्तावेज आनलाइन कर दी गई है। पेपर लेस की गई व्यवस्था के लिए बनाए गए पोर्टल में कई कमी होने के चलते प्रदेश की सभी तहसील में रजिस्ट्री प्रणाली गति नहीं पकड़ पाई हैं। एक नवंबर से लागू की गई व्यवस्था में रोजाना जहां औसतन 500 से अधिक रजिस्ट्री हो रही थी, वहीं इनकी संख्या सौ के आसपास है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बताते हैं कि नए सिस्टम में पूरी तरह से दक्ष नहीं होने से राजस्व विभाग के कर्मचारी और अधिकारी काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। सेल डीड लिखने वाले से लेकर अधिवक्ता भी पूरी तरह से पारंगत नहीं हो पाएं हैं। कई मामलों को लेकर पोर्टल भी कमी है। एक भूखंड के मालिक अगर कई हैं तो उसकी रजिस्ट्री पोर्टल से नहीं पा रही है।

    इसी तरह से खरीदार कई हैं तो उन्हें भी परेशानी आ रही है। कुछ तहसीलों में अभी तक अड़चन जरूर नहीं आई है। राजस्व विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि जहां पर भी सिस्टम में उन्हें परेशानी आती है तुरंत उच्च अधिकारी तथा तकनीकी टीम को अवगत कराते हैं। उसमें सुधार भी हो रहा है।

    कर्मचारियों को एक बार फिर से प्रशिक्षण देने की जरूरत है। वहीं, गृह सचिव सुमिता मिश्रा ने कहा कि जहां से भी शिकायत आ रही उसे वर्क आउट किया जा रहा है। माह के अंत तक व्यवस्था पूरी तरह से पटरी पर आ जाएगी।