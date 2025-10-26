Language
    Haryana Pollution: हरियाणा की हवा में घुला धीमा जहर, सांस लेने लायक नहीं रही हवा, यह शहर बना सबसे ज्यादा प्रदूषित

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 09:17 AM (IST)

    हरियाणा में मौसम बदलने के साथ हवा भी खराब हो रही है। नारनौल का तापमान 14.6 डिग्री सेल्सियस रहा और सबसे साफ शहर रहा। फतेहाबाद सबसे प्रदूषित रहा, जिसका एक्यूआइ 329 दर्ज हुआ। वैज्ञानिकों के अनुसार, रात के तापमान में गिरावट आएगी जिससे प्रदूषण नीचे आएगा। चार शहरों का प्रदूषण स्तर 300 से 400 के बीच है। नारनौल एकमात्र ऐसा शहर रहा जिसकी हवा सबसे साफ रही।

    File Photo


    जागरण संवाददाता, हिसार। प्रदेश में तेजी से मौसम में बदलाव के साथ ही हवा भी खराब हो रही है। शनिवार को जहां नारनौल का रात का तापमान गिरकर 14.6 डिग्री पहुंच गया वहीं फतेहाबाद सबसे प्रदूषित शहर रहा।

    इसका एक्यूआइ 329 दर्ज किया गया। नारनौल प्रदेश में सबसे साफ शहर रहा, जिसका एक्यूआइ 64 रहा। विज्ञानियों की तरफ से आने वाले दिनों में रात के तापमान में गिरावट दर्ज होने की संभावना है। प्रदेश में रात का तापमान नीचे जाने के कारण हवा में मौजूद प्रदूषण धीरे-धीरे नीचे आ रहा है। इसके चलते कई शहरों में दिन के समय स्माग जैसा दिखा।

    वहीं दूसरी तरफ चार शहरों का प्रदूषण का स्तर 300 से 400 के बीच चल रहा है। यह बहुत खराब श्रेणी में है। इसी प्रकार आठ शहरों का एक्यूआइ 200 से 300 के बीच रहा। नारनौल एक ऐसा शहर रहा जिसकी हवा सबसे साफ रही।

    नारनौल में 14.6 डिग्री पहुंचा न्यूनतम तापमान मौसम में बदलाव से धीरे-धीरे रात ठंडी हो रही है। इसी के चलते नारनौल का न्यूनतम तापमान 14.6 डिग्री पहुंचा। इसी प्रकार हिसार और गुरुग्राम का तापमान 15.8 डिग्री दर्ज किया गया। रात के तापमान में आने वाले दिनों में गिरावट दर्ज की सकती है। वहीं अधिकतम तापमान 31 डिग्री के आस पास चल रहा है।

     