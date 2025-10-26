Haryana Pollution: हरियाणा की हवा में घुला धीमा जहर, सांस लेने लायक नहीं रही हवा, यह शहर बना सबसे ज्यादा प्रदूषित



जागरण संवाददाता, हिसार। प्रदेश में तेजी से मौसम में बदलाव के साथ ही हवा भी खराब हो रही है। शनिवार को जहां नारनौल का रात का तापमान गिरकर 14.6 डिग्री पहुंच गया वहीं फतेहाबाद सबसे प्रदूषित शहर रहा। इसका एक्यूआइ 329 दर्ज किया गया। नारनौल प्रदेश में सबसे साफ शहर रहा, जिसका एक्यूआइ 64 रहा। विज्ञानियों की तरफ से आने वाले दिनों में रात के तापमान में गिरावट दर्ज होने की संभावना है। प्रदेश में रात का तापमान नीचे जाने के कारण हवा में मौजूद प्रदूषण धीरे-धीरे नीचे आ रहा है। इसके चलते कई शहरों में दिन के समय स्माग जैसा दिखा।

वहीं दूसरी तरफ चार शहरों का प्रदूषण का स्तर 300 से 400 के बीच चल रहा है। यह बहुत खराब श्रेणी में है। इसी प्रकार आठ शहरों का एक्यूआइ 200 से 300 के बीच रहा। नारनौल एक ऐसा शहर रहा जिसकी हवा सबसे साफ रही।