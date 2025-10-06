Language
    Haryana Politics: 'मैं अध्यक्ष बनने की दौड़ में नहीं था, लेकिन कांग्रेस ने...'; कार्यभार ग्रहण करने के बाद राव नरेंद्र का बड़ा दावा

    By Anurag Aggarwa Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 10:49 PM (IST)

    राव नरेंद्र सिंह ने हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष का पदभार संभाला। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं और हाईकमान ने उन्हें यह जिम्मेदारी दी है। उन्होंने कांग्रेस को मजबूत करने और सत्ता में लाने का संकल्प लिया। राव नरेंद्र ने कहा कि वे भाजपा की खामियों को उजागर करेंगे और अहीरवाल में पार्टी को मजबूत करेंगे। उन्होंने नेताओं में मनभेद होने की बात कही लेकिन मतभेद से इनकार किया।

    मैं अध्यक्ष बनने की दौड़ में नहीं था- राव नरेंद्र सिंह, फोटो जागरण

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने कार्यभार ग्रहण करते ही कहा कि मैं अध्यक्ष बनने की दौड़ में शामिल नहीं था, लेकिन कांग्रेस के आम कार्यकर्ता, प्रदेश के सभी नेताओं और कांग्रेस हाईकमान ने मुझ जैसे साधारण कार्यकर्ता को अध्यक्ष के महत्वपूर्ण पद पर काम करने का मौका प्रदान किया है। इसका मतलब है कि कांग्रेस में हर कार्यकर्ता का पूरा मान-सम्मान और सुनवाई है।

    हरियाणा कांग्रेस के सभी नेताओं का मुझे अध्यक्ष बनाने में योगदान रहा है। उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया है। अब हम सभी मिलकर कांग्रेस को मजबूत कर सत्ता में लाने का काम करेंगे।

    हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी बीके हरिप्रसाद, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह, कांग्रेस महासचिव एवं सांसद रणदीप सुरजेवाला, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान और सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने पार्टी कार्यालय में राव नरेंद्र को प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठाया।

    पूरे देश में संघर्ष की पहचान बन चुके हैं राहुल गांधी

    बाद में सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए राव नरेंद्र ने कहा कि राहुल गांधी पूरे देश में संघर्ष की पहचान बन चुके हैं। कांग्रेस हाईकमान की ओर से वोट चोर-गद्दी छोड़ अभियान को पूरे राज्य में मजबूती के साथ चलाया जाएगा।

    संविधान की रक्षा के लिए कांग्रेस नेता व कार्यकर्ता फील्ड में काम करेंगे और भाजपा की खामियों को उजागर कर लोगों को यह समझाने का काम करेंगे कि किस तरह से भावनाओं से खिलवाड़ कर उनके साथ धोखा हो रहा है।

    राव नरेंद्र ने दायित्व ग्रहण समारोह में कुछ नेताओं की गैर मौजूदगी पर कहा कि किसी को कोई भी काम और परेशानी हो सकती है। हर व्यक्ति को कार्यक्रम में शामिल होना है, ऐसा कोई व्हिप जारी नहीं हुआ था।

    मतभेद हो सकता है, मतभेद नहीं...

    पार्टी संगठन के कार्यक्रम हर रोज आयोजित किए जाने हैं, जिनमें पार्टी के सभी नेता शामिल होंगे। उन्होंने दावा किया कि अहीरवाल में कांग्रेस थो़ड़ा कमजोर थी, लेकिन अब पार्टी वहां मजबूती प्राप्त करेगी। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि कांग्रेस के नेताओं में मनभेद हो सकता है, लेकिन मतभेद नहीं है।

    कांग्रेस के समस्त सिपाही पिछली सारी बातों को भुलाकर पार्टी को सत्ता में लाने के लिए काम करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राव दान सिंह और कैप्टन अजय यादव से उनकी बात हुई है। कुमारी सैलजा विदेश में हैं। जो नेता और कार्यकर्ता कांग्रेस को प्यार करता है, कांग्रेस हाईकमान के फैसलों व निर्देशों को मानता है, वह कांग्रेस को मजबूत करने के लिए काम करेगा।

    मुझे कांग्रेस हाईकमान ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। इसलिए मैं किसी एक गुट का व्यक्ति नहीं हूं। कांग्रेस ही हमारा गुट है और कांग्रेस ही हमारा सब कुछ है। इस सोच को आत्मसात करना होगा।