    हरियाणा कांग्रेस में बड़ा उलटफेर, राव नरेंद्र सिंह को मिली प्रदेश की कमान; भूपेंद्र हुड्डा बने नेता प्रतिपक्ष

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 08:51 PM (IST)

    हरियाणा कांग्रेस में बड़ा बदलाव हुआ है। मल्लिकार्जुन खरगे ने राव नरेंद्र सिंह को हरियाणा कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। इस नियुक्ति से राज्य की राजनीति में नए समीकरण बनने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में संगठन को मजबूत करने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

    राव नरेंद्र सिंह बने प्रदेश अध्यक्ष, भूपेंद्र हुड्डा नेता प्रतिपक्ष नियुक्त। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। हरियाणा की सियासत में सोमवार को बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने राव नरेंद्र सिंह को हरियाणा कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। साथ ही हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष बनाया है।

