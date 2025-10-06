Language
    Haryana Politics: 'CM-मंत्रियों का फैसला बाद में, पहले...'; कांग्रेस नेताओं से ये क्या बोले बीके हरिप्रसाद

    By Anurag Aggarwa Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 09:40 PM (IST)

    हरियाणा कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह के शपथ ग्रहण समारोह में गुटबाजी नजर आई। बीके हरिप्रसाद ने एकजुट होकर भाजपा से लड़ने का आह्वान किया। भूपेंद्र हुड्डा ने हार के कारणों पर बात की और चौधरी बीरेंद्र सिंह ने संगठन बनाने पर जोर दिया। रणदीप सुरजेवाला ने एकजुटता का आह्वान किया।

    बीके हरिप्रसाद ने कांग्रेस नेताओं को दी नसीहत। फोटो जागरण

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा कांग्रेस के नव नियुक्त अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह के दायित्व ग्रहण समारोह में कांग्रेस के कई रंग देखने को मिले। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह, कांग्रेस महासचिव एवं राज्यसभा सदस्य रणदीप सुरजेवाला और निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान की मौजूदगी में जहां राव नरेंद्र को प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व ग्रहण कराया।

    वहीं, अहीरवाल के प्रमुख नेता कैप्टन अजय यादव, महेंद्रगढ़ के विधायक राव दान सिंह और पूर्व विधानसभा स्पीकर कुलदीप शर्मा नये अध्यक्ष के दायित्व ग्रहण समारोह में दिखाई नहीं दिए।

    कांग्रेस महासचिव एवं सिरसा की सांसद कुमारी सैलजा विदेश में होने की वजह से समारोह में शामिल नहीं हो पाईं। चंडीगढ़ के सेक्टर नौ स्थित पार्टी मुख्यालय में आयोजित समारोह में कांग्रेस प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने कांग्रेस नेताओं को एकजुट होकर भाजपा के विरुद्ध लड़ाई लड़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि भाजपा से लड़ना इतना आसान नहीं है, जितना माना जा रहा है। मुख्यमंत्री, मंत्री और चेयरमैन बनना बाद की बात है। इसका फैसला कांग्रेस की सरकार बनने के बाद हो जाएगा।

    भाजपा को सत्ता से बाहर करना होगा

    फिलहाल मजबूती के साथ इकट्ठा होकर भाजपा को सत्ता से बाहर करना होगा और कांग्रेस को सत्ता में लाना होगा। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को विपक्ष का नेता और राव नरेंद्र को प्रदेश अध्यक्ष बनने की बधाई दी। कार्यक्रम में भीड़ की वजह से धक्कामुक्की का माहौल रहा, जिस कारण पूर्व सांसद कैलाशो सैनी काफी असहज हुईं।

    हरियाणा विधानसभा में विपक्ष के नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि विधानसभा चुनाव में हार के कई कारण रहे हैं। संगठन नहीं होने से पार्टी की हार हुई, यह एक कारण है।

    कुछ कारण ऐसे भी हैं, जिनका जिक्र सिर्फ पार्टी प्लेटफार्म पर ही किया जा सकता है, लेकिन लोग उन कारणों को जानते हैं। उन्होंने निवर्तमान अध्यक्ष चौधरी उदयभान के कार्यकाल की सराहना करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में 20 प्रतिशत और विधानसभा चुनाव में 12 प्रतिशत वोट कांग्रेस के बढ़े हैं।

    पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने संभाला मोर्चा

    समारोह में अधिकतर सांसद और विधायक शामिल हुए। हिसार के सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश जेपी ने जब यह कहा कि अगले चार साल में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में लड़ाई लड़ते हुए उन्हे मुख्यमंत्री बनाना है तो पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने मोर्चा संभाला।

    उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार अगले सात माह में भी आ सकती है, लेकिन इसके लिए सभी को एकजुट होकर काम करना होगा। बीरेंद्र सिंह ने प्रभारी की ओर इशारा करते हुए कहा कि आप विपक्ष के नेता और प्रदेश अध्यक्ष को जल्दी संगठन बनाने के लिए कहें। हुड्डा के पास 37 विधायक हैं और वे दो घंटे में संगठन बना सकते हैं, लेकिन संगठन बनाते समय भेदभाव नहीं होना चाहिए। राव नये प्रदेशाध्यक्ष बने हैं।

    अगर मेरे जैसा कोई पुराना अध्यक्ष बनता तो कई लोग मेरे खिलाफ खड़े हो जाते। बाक्स अनुशासन तोड़ने वाले बड़े नेताओं पर भी हो कार्रवाई बीरेंद्र सिंह ने सुझाव दिया कि अनुशासन हर किसी के लिए बराबर होना चाहिये।

    अनुशासन तोड़ने की स्थिति में बड़े नेताओं पर भी उसी तरह से कार्रवाई हो, जिस तरह से छोटे नेताओं व कार्यकर्ताओं पर की जाती है। कांग्रेस महासचिव एवं राज्यसभा सदस्य रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि राजनीति में हार जीत लगी रहती है। जो जीतता है, वही सिकंदर है।

    हम सभी को एकजुट होकर कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए काम करना होगा। निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान ने रोहतक के सांसद दीपेंद्र हुड्डा और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में पार्टी मजबूत हुई है। हरियाणा कांग्रेस के नव नियुक्त अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने भरोसा दिलाया कि वे पार्टी के समस्त नेताओं, पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलेंगे।

    जिलाध्यक्षों के साथ आज होगा संवाद

    हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी बीके हरिप्रसाद, प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र और विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा मंगलवार को चंडीगढ़ में जिलाध्यक्षों व बीएलए-वन के साथ बैठक करेंगे। जिलाध्यक्षों को वोट चोरी के विरुद्ध फील्ड में काम करने का टास्क सौंपा जाएगा। संविधान बचाने के लिए आंदोलन की रूपरेखा तैयार होगी। बैठक में प्रदेश सह प्रभारी जितेंद्र बघेल और प्रफुल्ल गुडधे भी मौजूद रहेंगे।