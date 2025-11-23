गैंग शैली प्रोत्साहित करने वाले गायकों को अपराधी मानकर कार्रवाई करेगी हरियाणा पुलिस, DGP ओपी सिंह ने लिखा पत्र
हरियाणा पुलिस ने कहा है कि गैंग जीवन शैली को बढ़ावा देने वाले गायकों को अपराधी माना जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ऐसे गायकों के क्राइम इकोसिस्टम को ध्वस्त करेगी। ऑपरेशन ट्रैकडाउन के तहत पुलिस ने 4566 अपराधियों को गिरफ्तार किया है और कानून व्यवस्था को मजबूत किया है।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा के ऐसे गायकों पर पुलिस एक बार फिर शिकंजा कसने जा रही है, जो अपने गानों और गायकी में गैंग शैली को प्रोत्साहित कर रहे हैं। इसके लिए पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने राज्य के सभी पुलिस अधिकारियों को पत्र लिखा है।
उन्होंने कहा कि गैंग शैली को प्रोत्साहित करने वाले गवैयों (गायकों) को अपराधी की तरह देखा जाए। पुलिस महानिदेशक की इस चिट्ठी के बाद राज्य में अपराधों को प्रोत्साहित करने वाले गाने लिखने और गाने वालों के विरुद्ध एक बार फिर तेजी से अभियान चल सकता है।
पुलिस महानिदेशक ने कहा कि कट्टापंथी और रंगदार मुट्ठी भर हैं। इधर-उधर भागते रहते हैं। उनको नाथने की पूरी क्षमता और कानूनी ताकत हमारे पास है। पुलिस महानिदेशक रहते शत्रुजीत कपूर के कार्यकाल में ऐसे गायकों पर शिकंजा कसा गया था, लेकिन आइपीएस वाई पूरन कुमार और एएसआइ संदीप लाठर के आत्महत्या करने के बाद इस पूरी कार्रवाई पर रोक लग गई थी।
क्योंकि पूरी सरकार और पुलिस विभाग इन आत्महत्याओं की गुत्थी सुलझाने में जुट गए थे। अब दोनों मामले लगभग शांत हैं। एएसआइ संदीप लाठर सुसाइड केस में रोहतक पुलिस चार्जशीट पेश कर चुकी है, जबकि आइपीएस वाई पूरन कुमार सुसाइड केस में चंडीगढ़ पुलिस किसी भी समय चार्जशीट पेश कर सकती है।
पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने आपरेशन ट्रैकडाउन चला रहे पुलिस अधिकारियों की पीठ ठोंकी और कहा कि पुलिस की तत्परता तथा अपराधियों को गिरफ्तार करने से 60 से अधिक हत्याओं को रोकने में सफलता मिल चुकी है। यह ऐतिहासिक उपलब्धि है।
उन्होंने पुलिस अधिकारियों से कहा कि जो अपराधी जेल से बाहर हैं, उन पर निगाह रखने की जरूरत है। अगर वे लोगों को डराने, धमकाने, फिरौती मांगने समेत विभिन्न तरह के कोई अपराध करते हैं तो उन्हें जेल पहुंचाने में बिल्कुल देर न लगाएं।
ओपी सिंह ने कहा कि पैसे व हनक के चक्कर में गैंग जीवन शैली को संगीत और वीडियो के माध्यम से युवाओं में प्रचारित करने वाले गवैयों को अपराधी की तरह देखा जाए। उनके खिलाफ कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई करें। यह वे लोग हैं, जो युवाओं को दी गई माता पिता की सीख, शिक्षकों की पढ़ाई और समाज के अनुशासन को मिनटों में हवा करते देर नहीं लगा रहे हैं।
पुलिस अधिकारियों को ऐसे गवैयों के पूरे क्राइम इकोसिस्टम को ध्वस्त करना है। जो उनकी काली कमाई को संभालते हैं, हथियार सप्लाई करते हैं, छिपने की जगह देते हैं तथा उनके पक्ष में इंटरनेट मीडिया व आम लोगों में हवा बनाते हैं, उनके खिलाफ भी लगातार कानून के अनुसार कार्रवाई करने की जरूरत है।
आपरेशन ट्रैकडाउन की बड़ी कार्रवाई
हरियाणा पुलिस द्वारा पांच नवंबर से पूरे प्रदेश में चलाए जा रहे आपरेशन ट्रैकडाउन ने अपराधियों पर गहरा प्रहार किया है। अपराध नियंत्रण के लिए शुरू किए गए इस विशेष अभियान ने 21 नवंबर तक प्रभावशाली परिणाम दिए हैं, जिसके चलते इसे एक सप्ताह बढ़ाए जाने का निर्णय लिया गया है।
पुलिस ने अब तक 1439 कुख्यात, वांछित और संगीन मामलों में शामिल अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 3127 अन्य आरोपित पकड़े गए हैं।
इस प्रकार कुल 4566 अपराधी अब तक पुलिस के शिकंजे में आ चुके हैं। अकेले 21 नवंबर को 47 कुख्यात गिरफ्तार किए गए हैं। इनके अलावा 293 अन्य आरोपितों को काबू किया गया, जिससे प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति और मजबूत हुई।
इसी दिन पुलिस ने 17 नई हिस्ट्रीशीट खोलकर उन अपराधियों पर निगरानी और कठोर कर दी है, जिनकी गतिविधियां समाज के लिए लगातार खतरा बन रही थीं।
