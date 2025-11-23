गैंग शैली प्रोत्साहित करने वाले गायकों को अपराधी मानकर कार्रवाई करेगी हरियाणा पुलिस, DGP ओपी सिंह ने लिखा पत्र

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा के ऐसे गायकों पर पुलिस एक बार फिर शिकंजा कसने जा रही है, जो अपने गानों और गायकी में गैंग शैली को प्रोत्साहित कर रहे हैं। इसके लिए पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने राज्य के सभी पुलिस अधिकारियों को पत्र लिखा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उन्होंने कहा कि गैंग शैली को प्रोत्साहित करने वाले गवैयों (गायकों) को अपराधी की तरह देखा जाए। पुलिस महानिदेशक की इस चिट्ठी के बाद राज्य में अपराधों को प्रोत्साहित करने वाले गाने लिखने और गाने वालों के विरुद्ध एक बार फिर तेजी से अभियान चल सकता है।

पुलिस महानिदेशक ने कहा कि कट्टापंथी और रंगदार मुट्ठी भर हैं। इधर-उधर भागते रहते हैं। उनको नाथने की पूरी क्षमता और कानूनी ताकत हमारे पास है। पुलिस महानिदेशक रहते शत्रुजीत कपूर के कार्यकाल में ऐसे गायकों पर शिकंजा कसा गया था, लेकिन आइपीएस वाई पूरन कुमार और एएसआइ संदीप लाठर के आत्महत्या करने के बाद इस पूरी कार्रवाई पर रोक लग गई थी।

क्योंकि पूरी सरकार और पुलिस विभाग इन आत्महत्याओं की गुत्थी सुलझाने में जुट गए थे। अब दोनों मामले लगभग शांत हैं। एएसआइ संदीप लाठर सुसाइड केस में रोहतक पुलिस चार्जशीट पेश कर चुकी है, जबकि आइपीएस वाई पूरन कुमार सुसाइड केस में चंडीगढ़ पुलिस किसी भी समय चार्जशीट पेश कर सकती है।

पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने आपरेशन ट्रैकडाउन चला रहे पुलिस अधिकारियों की पीठ ठोंकी और कहा कि पुलिस की तत्परता तथा अपराधियों को गिरफ्तार करने से 60 से अधिक हत्याओं को रोकने में सफलता मिल चुकी है। यह ऐतिहासिक उपलब्धि है।