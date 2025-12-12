Language
    हरियाणा पुलिस में जल्द होगा बड़ा उलटफेर, DGP-ADGP रैंक के अधिकारियों का ट्रांसफर; शत्रुजीत कपूर पर टिकी सबकी नजर

    By Anurag Aggarwa Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 07:30 PM (IST)

    हरियाणा में डीजीपी, एडीजीपी और आइजी रैंक के अधिकारियों के तबादले जल्द होने की संभावना है। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा तैयार की गई सूची कभी भी जारी हो ...और पढ़ें

    हरियाणा पुलिस में जल्द होगा बड़ा उलटफेर। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा के पुलिस प्रशासन में जल्द ही बड़ा फेरबदल हो सकता है। राज्य के डीजीपी व एडीजीपी रैंक के अधिकारियों समेत कई आइपीएस और एचपीएस अधिकारियों के तबादलों की सूची किसी भी समय आ सकती है।

    प्रशासनिक अधिकारियों की निगाह इस बात पर टिकी है कि आइपीएस अधिकारियों की तबादला सूची में अवकाश पर चल रहे पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर का नाम होगा अथवा नहीं।

    आइपीएस वाई पूरन कुमार द्वारा आत्महत्या करने के मामले में राजनीतिक व प्रशासनिक दबाव के चलते शत्रुजीत कपूर दो माह के अवकाश पर चले गए थे। उनके स्थान पर डीजीपी रैंक के आइपीएस अधिकारी ओपी सिंह को कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।

    शत्रुजीत कपूर की अवकाश अवधि 14 दिसंबर को पूरी हो रही है। राजनीतिक व प्रशासनिक गलियारों में चर्चा है कि उनके अवकाश से लौटने के बाद तकनीकी रूप से पहले पुलिस महानिदेशक के पद का दायित्व संभालेंगे।

    ओपी सिंह 31 दिसंबर तक कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक

    सरकार ने यदि उन्हें इस जिम्मेदारी से अलग नहीं किया तो वे पुलिस महानिदेशक के रूप में अपनी सेवाएं देते रहेंगे। यदि सरकार ने उन्हे किसी दूसरे पद पर स्थानांतरित कर दिया तो ओपी सिंह को 31 दिसंबर तक कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक के पद पर जारी रखा जा सकता है।

    ओपी सिंह की रिटायरमेंट 31 दिसंबर को है। सूत्रों का कहना है कि उनकी एक्सटेंशन पर कोई फैसला नहीं हो सकता, इसलिए उनकी रिटायरमेंट तय है। लेकिन चर्चा इस बात की भी है कि ओपी सिंह को उनकी रिटायरमेंट के बाद कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है।

    शत्रुजीत कपूर के पास यदि पुलिस महानिदेशक का दायित्व बरकरार नहीं रखा जाता तो उस स्थिति में उन्हें एंटी करप्शन ब्यूरो, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अथवा पुलिस आवास निगम में जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। एंटी करप्शन ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में शत्रुजीत कपूर राज्य सरकार की भ्रष्टाचार के विरुद्ध टालरेंस की नीति को प्रभावी ढंग से लागू कर चुके हैं।

    सुसाइड नोट में 15 रिटायर्ड व मौजूदा आईएएस व आईपीएस अधिकारियों के नाम

    बिजली कंपनियों के चेयरमैन की जिम्मेदारी भी कपूर को दोबारा दिए जाने की चर्चा है, लेकिन कपूर के नजदीकी सूत्रों का कहना है कि सरकार उन्हें पुलिस महानिदेशक के पद पर बरकरार रखेगी, क्योंकि वाई पूरन कुमार के सुसाइड नोट में हरियाणा के 15 रिटायर्ड व मौजूदा आइएएस व आइपीएस अधिकारियों के नाम हैं, लेकिन निशाने पर सिर्फ शत्रुजीत कपूर ही रहे।

    आइपीएस अधिकारियों की तबादला सूची में डीजीपी, एडीजीपी और आइजी रैंक के साथ ही कई जिलों के पुलिस अधीक्षकों के तबादलों की संभावना है। बताया जा रहा है कि कई एचपीएस अधिकारियों के तबादले भी संभव हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से यह सूची तैयार कर ली गई है, जो कभी भी जारी हो सकती है।

    पुलिस महानिदेशक के पद पर नियुक्ति का फैसला हो जाने के बाद ही इस बात पर विचार किया जाएगा कि हरियाणा के नये पुलिस महानिदेशक के लिए किन-किन अधिकारियों के नाम केंद्रीय लोक सेवा आयोग के भेजे जाने वाले पैनल में शामिल किए जाने हैं।