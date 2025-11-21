हरियाणा पुलिस की हर 24 घंटे में होगी समीक्षा, पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह प्रतिदिन सभी जिलों से ले रहे रिपोर्ट
हरियाणा पुलिस अब हर 24 घंटे में अपनी कार्यप्रणाली की समीक्षा करेगी। डीजीपी ओपी सिंह ने जिलों से आपराधिक घटनाओं का ब्योरा लेकर अगले 24 घंटे का लक्ष्य देना शुरू किया है। प्रत्येक अधिकारी को अपने क्षेत्र में शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी दी गई है। सड़क पर स्टंट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश भी जारी किए गए हैं।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में पुलिस की कार्यप्रणाली की अब प्रतिदिन समीक्षा होगी। पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने रोजाना सभी जिलों से बीते 24 घंटों में हुई आपराधिक घटनाओं का ब्योरा लेकर अगले 24 घंटे का लक्ष्य देना शुरू कर दिया है।
इस छोटे लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रदेश के सभी जिला पुलिस अधीक्षक, थाना व चौकी प्रभारी लग गए हैं। प्रत्येक अधिकारी की जिम्मेदारी अपने क्षेत्र में 24 घंटे शांति बनाए रखने की होगी और अगले दिन फिर नए लक्ष्य के साथ काम शुरू होगा।
पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने अपने छोटे से कार्यकाल में कई अभूतपूर्व प्रयोग किए हैं। अब पुलिस महानिदेशक रोजाना सुबह प्रदेश के सभी जिलों में बीते 24 घंटे के दौरान हुई आपराधिक घटनाओं तथा पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई का ब्योरा ले रहे हैं। रोजाना सुबह आठ बजे पहले दिन की उपलब्धियों तथा खामियों का रिव्यू करके अगले 24 घंटे का लक्ष्य पुलिस के अधिकारियों व कर्मचारियों को दिया जा रहा है।
इसके पीछे मुख्य उद्देश्य अधिकारियों व कर्मचारियों को छोटा लक्ष्य देकर उसे पार पाना है। इससे कर्मचारियों व अधिकारियों में सक्रियता बढ़ी है। पुलिस महानिदेशक ने शुक्रवार को प्रदेश के सभी अधिकारियों को सड़क पर सर्कस करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। प्रदेश में गुरुग्राम में सबसे अधिक शिकायतें आ रही हैं।
यहां आए दिन एक्सप्रेस-वे पर युवा गाड़ियों की छतों पर सवार होकर रील बनाते हैं तो कई बार शराब पीकर बोतलें सडकों पर फेंकते हैं। अब ऐसे लोगों के विरुद्ध पुलिस द्वारा ठोस कार्रवाई की जाएगी। एक्सप्रेस वे तथा मुख्य मार्गों पर गाड़ियों में सवार होकर हुड़दंग करने वालों के साथ पुलिस अब सख्ती से निपटेगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।