    एक्शन में हरियाणा पुलिस, 900 जगहों पर मारी रेड; 156 बदमाश गिरफ्तार

    By Digital Desk Edited By: Prince Sharma
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 11:42 AM (IST)

    हरियाणा पुलिस ने ऑपरेशन हॉटस्पॉट डॉमिनेशन के तहत 900 से ज्यादा जगहों पर रेड की, जिसमें 156 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और 60 नई FIR दर्ज की गईं। पुल ...और पढ़ें

    एक्शन में हरियाणा पुलिस, 900 जगहों पर मारी रेड; 156 बदमाश गिरफ्तार (File Photo)

    डिजिटल डेस्क, पंचकूला। हरियाणा पुलिस ने ऑपरेशन हॉटस्पॉट डॉमिनेशन के अंतर्गत शुक्रवार को 900 से ज्यादा जगहों पर एक साथ रेड की। यह कैंपेन राज्य स्तर पर अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाया जा रहा है। ऑपरेशन के दौरान, पुलिस ने 156 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि 60 नई FIR दर्ज कीं। वहीं, 44 फरार और हिंसक अपराधियों को पकड़ा, और आर्म्स एक्ट के तहत आठ आरोपियों को अरेस्ट किया।

    हरियाणा पुलिस के मुताबिक, दादरी में पुलिस ने 3 किलोग्राम चांदी, 22 ग्राम सोना और लगभग 8 लाख रुपये की ज्वेलरी ज़ब्त की। आरोपियों के पास से एक कार और मोबाइल फोन भी जब्त किए गए।

    नूंह में पुलिस ने 1.50 लाख कैश और एक मोटरसाइकिल जब्त की। पूरे राज्य में पुलिस ने अलग-अलग मामलों में10,12,400 रुपये कैश जब्त किए। इसके अलावा, पुलिस ने एंटी-गैंबलिंग ऑपरेशन के दौरान 90 हजार भी जब्त किए।

    17 फरार लोग गिरफ्तार

    अकेले गुरुग्राम में हरियाणा पुलिस ने 17 फरार लोगों को गिरफ्तार किया। 55 हॉटस्पॉट पर अपने सर्च ऑपरेशन के दौरान, पुलिस ने सात मोटरसाइकिल और एक स्कूटर जब्त किया। फरीदाबाद और सोनीपत में, इन जिलों से क्रमशः चार हिंसक अपराधियों को पकड़ा गया।

    इसके अलावा, एंटी-नारकोटिक्स ऑपरेशन के तहत, हरियाणा पुलिस ने फरीदाबाद से 3.5 kg गांजा बरामद किया। अंबाला में, पुलिस ने चार मोबाइल फोन, एक चांदी की चेन, एक अंगूठी, पायल और एक मोटरसाइकिल जब्त की, जबकि सोनीपत में एक बस और एक मोटरसाइकिल जब्त की गई।

    कुल मिलाकर, राज्य भर में आपराधिक गतिविधियों में इस्तेमाल के लिए 11 मोटरसाइकिल, एक बस, एक स्कूटर और एक कार जब्त की गई।

    शराब की बड़ी खेप बरामद

    अवैध शराब और नशीले पदार्थों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए, पुलिस ने 3.87 kg गांजा, 163 ग्राम हेरोइन, 22 ग्राम चरस, 52 बोतल विदेशी शराब, 399 बोतल देसी शराब और 50 लीटर अवैध शराब बरामद की।

    टेक्निकल एनालिसिस और इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर, सफीदों सिटी पुलिस ने एक फरार आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसे पहले सेक्शन 302 के तहत एक मर्डर केस में बेल मिल गई थी।

    पानीपत में, इंडस्ट्रियल सेक्टर-29 और इसराना पुलिस स्टेशनों की टीमों ने इंटेलिजेंस पर कार्रवाई करते हुए रेड की और तीन आरोपियों को 32 बोतल गैर-कानूनी शराब और कैश के साथ रंगे हाथों पकड़ा। पुलिस ने एक्साइज एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिए हैं, और आगे की कार्रवाई चल रही है। 

    (समाचार एजेंसी एएनआई के साथ)