    हरियाणा में ऑपरेशन ट्रैकडाउन ने तोड़ी गैंगस्टर्स की कमर, अभी तक 4831 हार्डकोर अपराधी गिरफ्तार

    By Anku Chahar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 09:55 AM (IST)

    हरियाणा पुलिस द्वारा चलाए जा रहे 'ऑपरेशन ट्रैकडाउन' के तहत संगठित अपराध पर बड़ी कार्रवाई की गई है। इस अभियान में अब तक 4831 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें हार्डकोर अपराधी भी शामिल हैं। पुलिस ने कई कुख्यात अपराधियों और इनामी शूटरों को भी पकड़ा है, साथ ही अवैध हथियार सप्लायर और हत्या के प्रयास के आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है।

    4831 अपराधी किए जा चुके गिरफ्तार, इनमें 1479 हार्डकोर और वांछित अपराधी (प्रतीकात्मक फोटो)

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में आपरेशन ट्रैकडाउन के माध्यम से संगठित अपराध पर निर्णायक प्रहार जारी है। अभियान के दौरान अब तक 4831 अपराधी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिनमें 1479 हार्डकोर और वांछित अपराधी शामिल हैं।

    इसके अलावा विभिन्न मामलों में 3352 अन्य आरोपितों को पकड़ा गया है। शनिवार को प्रदेशभर में पुलिस ने 40 कुख्यात अपराधियों सहित कुल 225 आरोपितों को गिरफ्तार किया। इस दौरान बड़े आपराधिक गिरोह के दो इनामी शूटर कालांवाली पुलिस के हत्थे चढ़ गए।

    इनमें सिरसा जिले के गोकुल पुत्र महावीर निवासी मीरपुर और अनिल उर्फ गोरू पुत्र हरबंस लाल निवासी नेजादेला शामिल हैं। 20-20 हजार रुपये के इनामी दोनों बदमाशों ने गुरुग्राम में गायक फाजिलपुरिया के निवास पर हुई फायरिंग (जुलाई), गुरुग्राम के एमएंडआर बिल्डर कार्यालय पर फायरिंग (सितंबर) तथा करनाल के अल्फा सिटी स्थित सागा म्यूजिक कंपनी के कार्यालय पर फायरिंग (अक्टूबर) में शामिल होने की बात स्वीकार की है।

    पुलिस द्वारा इनके खिलाफ धारा 111 बीएनएस तथा धारा 25(6) आर्म्स एक्ट के तहत सख्त धाराओं में अभियोग दर्ज किया जा रहा है। आरोपियों से आगे की पूछताछ जारी है।

    वहीं, हिसार के जिंदल अस्पताल रोड पर महिला स्टाफ नर्स से छीना-झपटी की वारदात को सुलझाते हुए थाना अर्बन एस्टेट पुलिस ने दूसरे आरोपित चिराग उर्फ शेरा को भी गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ लड़ाई-झगड़े और छीना-झपटी जैसे गंभीर अपराधों के पांच मामले दर्ज हैं।

    फतेहाबाद के भट्टू कलां थाना पुलिस और एसटीएफ हिसार ने संयुक्त कार्रवाई करके कुख्यात पंकज उर्फ पंकी को गिरफ्तार किया है, जो बड़े आपराधिक गिरोह को अवैध हथियार सप्लाई करता था।

    गिरोह के सरगना बलराज और ईश्वर जेल से ही मनोज उर्फ शिब्बू, सुरेंद्र गोदारा और अंकित सहित कई युवकों को अपने गिरोह में शामिल कर गंभीर वारदातें करवाते थे।

    इसी कड़ी में पुलिस ने मेहूवाला हैड के पास रेड कर मनोज उर्फ शिब्बू और अंकित को अवैध हथियारों के साथ काबू किया, जिसके बाद जांच के दौरान पंकज उर्फ पंकी की मुख्य भूमिका सामने आई। उस पर मारपीट, अवैध असला और संगठित अपराध से जुड़े कुल नौ गंभीर मुकदमे दर्ज मिले हैं।

    सिरसा पुलिस ने पिछले दो वर्षों से फरार चल रहे हत्या प्रयास के आरोपित सुनील उर्फ धोलू को राजस्थान के हनुमानगढ़ क्षेत्र से अवैध पिस्तौल सहित काबू कर लिया। आरोपी वर्ष 2023 के अभियोग संख्या 65, धारा 307 आईपीसी एवं शस्त्र अधिनियम के मामले के बाद से फरार था। उस पर राजस्थान के विभिन्न थानों में संगठित अपराध, हत्या, हत्या का प्रयास, अवैध हथियार और एससी/एसटी एक्ट से जुड़े कुल आठ गंभीर मामले दर्ज पाए गए हैं।