हरियाणा पुलिस का ऑपरेशन ट्रैकडाउन, एक ही दिन में 98 कुख्यात गैंगस्टर धराए; 260 हिस्ट्री शीट खुलीं
हरियाणा पुलिस ने 'ऑपरेशन ट्रैकडाउन' में बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए एक ही दिन में 98 कुख्यात गैंगस्टरों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान 260 हिस्ट्री शीट भी खोली गईं। इस अभियान का उद्देश्य राज्य में अपराध को कम करना और कानून व्यवस्था को मजबूत करना है। पुलिस का कहना है कि ऐसे अभियान भविष्य में भी जारी रहेंगे।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में असामाजिक तत्वों के खिलाफ जारी आपरेशन ट्रैकडाउन में 81 और हिस्ट्रीशीटर पुलिस के निशाने पर हैं। एक ही दिन में पुलिस ने 75 मामले दर्ज करते हुए 98 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया, जबकि अन्य अपराधों में संलिप्त 256 अपराधी भी जेल भेजे गए।
सोमवार को पहली बार एक ही दिन में 81 अपराधियों की हिस्ट्री शीट खोली गई। आपरेशन ट्रैकडाउन में अभी तक 260 हिस्ट्री शीट खोली जा चुकी है। इस दौरान कुल 768 कुख्यात अपराधी पकड़े गए हैं और अन्य अपराधों में 2980 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है।
कुख्यात बदमाशों के मामले में सोमवार को झज्जर में सर्वाधिक 18 केसों में 21 गिरफ्तारियां की गईं, जबकि करनाल में नौ और कैथल व रोहतक में आठ-आठ कुख्यात बदमाश पकड़े गए। सोनीपत में सर्वाधिक 26, रोहतक में 16 और गुरुग्राम में 11 अपराधियों की हिस्ट्री शीट खोली गई है।
पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने बताया कि 17 नवंबर को आर्म्स एक्ट के तहत सर्वाधिक 27 केस दर्ज कर 33 गिरफ्तारियां की गईं। हत्या के प्रयास के 16 केस में 23 गिरफ्तारियां, लूट के छह मामलों में 10 और उगाही के 10 मामलों में 10 गिरफ्तारियां दर्ज की गई हैं।
करनाल पुलिस ने मंगलवार को जमीन पर अवैध कब्जा करने की कोशिश करने वाले दो आरोपितों रमेश पुत्र रघुनाथ और विशाल वालिया पुत्र अमरजीत सिंह को प्रेम नगर से काबू किया है।
इसी तरह पुरानी रंजिश के चलते लड़ाई-झगड़े के मामले में वांछित बबली पुत्र ओमप्रकाश, जसराम पुत्र सुशील कुमार, प्रदीप पुत्र बबली और सागर पुत्र जगदीश को काबू कर लिया गया। इस मामले में पहले भी पांच आरोपितों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
