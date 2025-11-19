हरियाणा पुलिस का ऑपरेशन ट्रैकडाउन, एक ही दिन में 98 कुख्यात गैंगस्टर धराए; 260 हिस्ट्री शीट खुलीं

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में असामाजिक तत्वों के खिलाफ जारी आपरेशन ट्रैकडाउन में 81 और हिस्ट्रीशीटर पुलिस के निशाने पर हैं। एक ही दिन में पुलिस ने 75 मामले दर्ज करते हुए 98 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया, जबकि अन्य अपराधों में संलिप्त 256 अपराधी भी जेल भेजे गए।

सोमवार को पहली बार एक ही दिन में 81 अपराधियों की हिस्ट्री शीट खोली गई। आपरेशन ट्रैकडाउन में अभी तक 260 हिस्ट्री शीट खोली जा चुकी है। इस दौरान कुल 768 कुख्यात अपराधी पकड़े गए हैं और अन्य अपराधों में 2980 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है।

कुख्यात बदमाशों के मामले में सोमवार को झज्जर में सर्वाधिक 18 केसों में 21 गिरफ्तारियां की गईं, जबकि करनाल में नौ और कैथल व रोहतक में आठ-आठ कुख्यात बदमाश पकड़े गए। सोनीपत में सर्वाधिक 26, रोहतक में 16 और गुरुग्राम में 11 अपराधियों की हिस्ट्री शीट खोली गई है।

पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने बताया कि 17 नवंबर को आर्म्स एक्ट के तहत सर्वाधिक 27 केस दर्ज कर 33 गिरफ्तारियां की गईं। हत्या के प्रयास के 16 केस में 23 गिरफ्तारियां, लूट के छह मामलों में 10 और उगाही के 10 मामलों में 10 गिरफ्तारियां दर्ज की गई हैं।