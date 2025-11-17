हरियाणा पुलिस का ऑपरेशन ट्रैकडाउन, 96 कुख्यात अपराधी 24 घंटे में धराए; 11 दिन में कुल 3172 गुनहगार गिरफ्तार

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में संगठित अपराधों के सिंडिकेट को ध्वस्त करने के लिए जारी आपरेशन ट्रैकडाउन के 11वें दिन 96 और कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पांच नवंबर से चल रहे राज्यव्यापी अभियान के तहत अभी तक कुल 3172 अपराधियों को जेल भेजा जा चुका है। इनमें संगीन और गंभीर अपराधों में शामिल 610 अभियुक्त हैं, जबकि अन्य मुकदमों में 2562 अपराधियों को दबोचा गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आपरेशन की कमान संभाल रहे आइजी राकेश आर्य ने बताया कि 15 नवंबर को हत्या के सात मामलों में आठ, हत्या प्रयास 23 के मामलों में 29 और आर्म्स एक्ट (अवैध हथियार) के 22 मामलों में 27 अपराधियों को काबू किया गया।

इस तरह कुल 54 गंभीर मामलों में 67 अपराधी जेल भेजे गए। अपराधियों पर नकेल कसने के लिए 19 और अभियुक्तों की हिस्ट्री शीट खोली गई है। अब तक कुल 150 अपराधियों की हिस्ट्री शीट खोली जा चुकी है। पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान में करनाल पुलिस ने छीना-झपटी और फायरिंग जैसी गंभीर वारदातों को अंजाम देने के आरोपित चार वांछित और कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया है। विगत 13 नवंबर को नहर की पटरी पर गांव कलरी नन्हेड़ा की ओर जा रहे शिकायतकर्ता कमलजीत के साथ लूटपाट के आरोप में थाना इंद्री में मुकदमा नंबर 650 दर्ज किया गया था। इस मामले में आरोपित योगेश पुत्र दान सिंह निवासी नौरथा को पकड़ा गया है। उसके खिलाफ विभिन्न संगीन धाराओं के तहत आठ अन्य मामले पहले से ही दर्ज हैं।