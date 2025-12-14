हरियाणा पुलिस का नशा तस्करों और अपराधियों पर कड़ा प्रहार, 803 ठिकानों पर छापे, 39 खूंखार समेत 173 अपराधी दबोचे

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में चल रहे ऑपरेशन हाटस्पाॅट डोमिनेशन के तहत अपराधियों व नशा तस्करों का नेटवर्क तोड़ने की मुहिम लगातार जारी है। कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह के निर्देश पर हरियाणा पुलिस ने राज्यव्यापी कार्रवाई को गति प्रदान करते हुए एक साथ 803 चिह्नित नशा और जुआ केंद्रों पर दबिश दी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस ऑपरेशन के तहत फरार और हिंसक अपराधियों की गिरफ्तारी में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने इस विशेष अभियान के दौरान 173 असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार किया और विभिन्न धाराओं के तहत 75 नए मामले दर्ज किए। इनमें आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज तीन मामले भी शामिल हैं, जिनमें चार आरोपितों को अवैध हथियार रखने के जुर्म में सजा हुई है।



साथ ही, पुलिस ने 39 फरार हिंसक अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया, जो लंबे समय से कानून की गिरफ्त से बाहर थे। पड़ोसी राज्यों की पुलिस के साथ 30 महत्वपूर्ण इंटेलिजेंस रिपोर्ट साझा की गईं, जबकि विदेश में छिपे अपराधियों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) भी जारी किया गया।

अभियान के दौरान अपराधियों पर आर्थिक प्रहार करते हुए पुलिस ने नकदी, नशीले पदार्थ और अवैध वाहन बड़ी मात्रा में जब्त किए। कुल 28 लाख 68 हजार 430 रुपये की नकदी बरामद की गई, जिसमें पलवल जिले से 20 लाख रुपये और सिरसा से आठ लाख रुपये की बड़ी बरामदगी शामिल है।

पुलिस का संवेदनशील रूप भी झलका ‘ऑपरेशन हाटस्पाॅट डोमिनेशन’ केवल अपराधियों की धरपकड़ तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें पुलिस का संवेदनशील रूप भी झलका। गश्त और चेकिंग के दौरान पुलिस कर्मियों ने सड़कों व सार्वजनिक स्थानों पर मिले 708 जरूरतमंद और विपत्तिग्रस्त व्यक्तियों की मदद की। इनमें गुरुग्राम में 219, पंचकूला में 150 और सिरसा में 73 लोगों को तत्काल सहायता प्रदान की गई।

ऑनलाइन ठगी के कई मामलों में बड़ी सफलता पुलिस ने राज्यभर में ऑनलाइन ठगी के कई मामलों में बड़ी सफलता मिली। ठगों के मंसूबों पर पानी फेरते हुए पुलिस ने रिपोर्ट की गई ठगी की राशि का 94.36 प्रतिशत हिस्सा यानी 1.36 करोड़ रुपये से अधिक तुरंत होल्ड करा दिया। इस दौरान 14 साइबर अपराधी गिरफ्तार किए गए, जिनसे 5.21 लाख रुपये की रिकवरी हुई और 5.03 लाख रुपये पीड़ितों को वापस कराए गए।