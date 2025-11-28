Language
    23 दिन में 6011 अपराधी गिरफ्तार... हरियाणा पुलिस का 'ऑपरेशन ट्रैकडाउन' के तहत एक्शन जारी

    By Sudhir Tanwar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 10:27 PM (IST)

    हरियाणा पुलिस ने 'ऑपरेशन ट्रैकडाउन' के तहत 23 दिनों में 6011 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनमें 1735 कुख्यात अपराधी शामिल हैं। पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने बताया कि इस कार्रवाई से अपराधियों में डर और जनता में सुरक्षा की भावना बढ़ी है। फतेहाबाद, गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र समेत कई जिलों में अवैध हथियार और इनामी अपराधी भी पकड़े गए हैं।

    हरियाणा में 23 दिन के अभियान में 6011 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं।

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा को अपराध मुक्त करने के लिए छेड़े गए आपरेशन ट्रैकडाउन में 23 दिन के दौरान कुल 6011 अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। पांच नवंबर को शुरू हुए राज्यव्यापी अभियान में अब तक 1735 कुख्यात अपराधियों को पकड़ा गया है। इसके अलावा 4276 अन्य आरोपितों को गिरफ्तार किया गया।

    पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने कहा कि हरियाणा पुलिस पूरे मिशन मोड में अपराध को खत्म करने के लिए काम कर रही है। 27 नवंबर को 79 खतरनाक अपराधियों और 297 अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी की गई। लगातार की जा रही कार्रवाई से अपराधियों में डर बढ़ा है और आम जनता में सुरक्षा व भरोसे की भावना और मजबूत हुई है। फतेहाबाद पुलिस ने आदतन अपराधी रोहित उर्फ रोनी को अवैध हथियार सहित गिरफ्तार किया। उसके पास से 32 बोर पिस्तौल और एक जिंदा कारतूस बरामद किए गए। रोहित पर 12 से अधिक गंभीर आपराधिक मुकदमे पहले से दर्ज हैं।

    एसटीएफ गुरुग्राम ने 5000 रुपये के इनामी अपराधी मुकेश कुमार को रोहतक से गिरफ्तार किया। वह 2002 में दर्ज गंभीर आपराधिक मामले में लंबे समय से फरार चल रहा था। कुरुक्षेत्र में महिला से सोने की चेन छीनने के मामले में फरार आरोपित रवि उर्फ जोजो को अदालत से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया गया है। जुलाई में हुई इस वारदात ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी थी।

    आरोपित के खिलाफ करीब 24 मामलों का आपराधिक रिकॉर्ड सामने आया है, जिनमें चोरी, छीनाझपटी, लूट, दुष्कर्म और अवैध हथियारों जैसे गंभीर अपराध शामिल हैं। गुरुग्राम में छह आरोपितों को अवैध हथियारों सहित गिरफ्तार किया गया। इनसे पांच पिस्तौल और एक जिंदा कारतूस बरामद हुए। गिरफ्तार आरोपितों में सलीम, सोनू उर्फ ब्लैंडर, सुजीत, राहुल उर्फ अभय जोशी, साहिल और अहसान राणा शामिल हैं। इनमें से कई आरोपित हत्या, लूट, चोरी और शस्त्र अधिनियम के मामलों में पहले भी वांछित रहे हैं।

    सिरसा, कैथल और रेवाड़ी में बड़ी कार्रवाई

    बृहस्पतिवार को सिरसा में हत्या और अवैध हथियारों के बल पर लूट की वारदात में वांछित 5000 रुपये के दो इनामी बदमाश जोगिंद्र सिंह उर्फ गिंदी और हरमिंद्र सिंह उर्फ हैप्पी को गिरफ्तार किया गया। कैथल पुलिस ने विजय उर्फ भूत को देसी पिस्तौल सहित गिरफ्तार किया।

    उसके खिलाफ हत्या के प्रयास, दंगा-फसाद, एक्साइज एक्ट और अवैध हथियारों सहित नौ मामले पहले ही दर्ज हैं। रेवाड़ी में फायरिंग कर हत्या के मामले में आरोपित अशोक उर्फ बड्डू को वारदात के कुछ ही घंटों में गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। उसके खिलाफ हत्या, एनडीपीएस, आर्म्स एक्ट और दंगा-फसाद सहित 12 मामले पहले से दर्ज हैं।