हरियाणा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 22 कुख्यात अपराधी गिरफ्तार, लॉरेंस बिश्नोई-रोहित गोदारा समेत कई बड़े गैंगों पर शिकंजा

हरियाणा पुलिस ने एक बड़े अभियान में 22 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया है। रोहित गोदारा, लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टरों पर शिकंजा कसा गया है। गिरफ्तार अपराधियों से अवैध हथियार बरामद हुए हैं और मनी ट्रेल के सुराग भी मिले हैं। एक आरोपी को यूएसए से प्रत्यर्पित कराकर पकड़ा गया।

हरियाणा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 22 कुख्यात अपराधी गिरफ्तार। फाइल फोटो