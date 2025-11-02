Language
    हरियाणा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 22 कुख्यात अपराधी गिरफ्तार, लॉरेंस बिश्नोई-रोहित गोदारा समेत कई बड़े गैंगों पर शिकंजा

    By Digital Desk Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 10:51 PM (IST)

    हरियाणा पुलिस ने एक बड़े अभियान में 22 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया है। रोहित गोदारा, लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टरों पर शिकंजा कसा गया है। गिरफ्तार अपराधियों से अवैध हथियार बरामद हुए हैं और मनी ट्रेल के सुराग भी मिले हैं। एक आरोपी को यूएसए से प्रत्यर्पित कराकर पकड़ा गया।

    Hero Image

    हरियाणा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 22 कुख्यात अपराधी गिरफ्तार। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। हरियाणा पुलिस ने रविवार को गैंगस्टरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। 22 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया है। रोहित गोदारा, दीपक नांदल, लॉरेंस बिश्नोई, काला राणा, कुलबीर सिंधू, काला जठेड़ी जैसे बड़े गैंगों पर शिकंजा कसा है।

    गिरफ्तारों में कई हार्डकोर अपराधी व शार्प शूटर शामिल हैं। अवैध हथियार, कारतूस और मनी ट्रेल के सुराग मिले हैं। एक आरोपी को यूएसए से डिपोर्ट करवाकर पकड़ा गया। हरियाणा पुलिस की ये कामयाबी गैंगवार को तोड़ने में मील का पत्थर साबित होगी।