    हरियाणा के स्कूलों में जल्द होगी 'इकॉनामिक्स' के टीचरों की भर्ती, HPSC ने जारी किया रिजल्ट

    By Prince Sharma Edited By: Prince Sharma
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 02:16 PM (IST)

    हरियाणा के सरकारी स्कूलों में अर्थशास्त्र के 112 पीजीटी शिक्षकों की भर्ती जल्द होगी। एचपीएससी ने फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। मेवात काडर में कोई योग्य उम्मीदवार नहीं मिला। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए दस्तावेजों का सत्यापन 6 और 7 नवंबर को होगा। अन्य पदों के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट 2 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। सीईटी के अभ्यर्थियों के लिए करेक्शन पोर्टल खुला है।

    Hero Image


    हरियाणा में अर्थशास्त्र के शिक्षकों की भर्ती, एचपीएससी ने जारी किया परिणाम (File Photo)

    राज्य ब्यूरो, पंचकूला। हरियाणा के सरकारी स्कूलों को जल्द ही अर्थशास्त्र के 112 स्नातकोत्तर शिक्षक (पीजीटी) मिलेंगे। हरियाणा लोक सेवा आयोग (एचपीएससी) ने पीजीटी अर्थशास्त्र का फाइनल रिजल्ट वीरवार को जारी कर दिया।

    वहीं, कृषि एवं किसान कल्याण, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और उच्चतर शिक्षा विभाग में विभिन्न पदों के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट दो नवंबर को होगा। कालेज काडर के राजनीति विज्ञान और कंप्यूटर विज्ञान के असिस्टेंट प्रोफेसर पदों के लिए छह और सात नवंबर को दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। स्कूलों में अर्थशास्त्र विषय के पीजीटी पद के लिए मेवात काडर में एक भी अभ्यर्थी नहीं मिला। एचपीएससी ने पीजीटी अर्थशास्त्र के 132 पदों के लिए जुलाई 2024 में भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी।

    इसमें 129 पद शेष हरियाणा काडर और तीन पद मेवात काडर के थे। एचपीएससी ने फाइनल रिजल्ट जारी करते समय नौ पदों को हाई कोर्ट में केस होने के कारण लंबित रखा है। दो पद विभाग की ओर से स्थिति स्पष्ट नहीं होने के चलते खाली रखे गए हैं। मेवात काडर के लिए कोई योग्य उम्मीदवार नहीं मिलने से सभी तीन पद खाली रह गए हैं। कालेज काडर के असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए दस्तावेजों के सत्यापन का शेड्यूल भी जारी कर दिया है।

    जिन अभ्यर्थियों ने सब्जेक्ट नालेज टेस्ट में 35 प्रतिशत अंक लिए हैं, उन्हें दस्तावेजों के सत्यापन के लिए छह नवंबर को पंचकूला स्थित एचपीएससी के मुख्यालय पहुंचना होगा। राजनीति विज्ञान के अभ्यर्थियों को दो शिफ्ट में बुलाया गया है, जिनमें सुबह नौ बजे 100 अभ्यर्थी और साढ़े 12 बजे 120 अभ्यर्थी पहुंचेंगे।

    कंप्यूटर साइंस विषय के 87 अभ्यर्थियों को सात नवंबर सुबह नौ बजे बुलाया गया है। हरियाणा से बाहर के आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को सामान्य श्रेणी में नेट क्वालिफाई सर्टिफिकेट लेकर आना होगा। तभी उन्हें योग्य माना जाएगा। मौके पर एक 10 प्वाइंट वाला प्रोफार्मा भी भरकर कमेटी के सामने प्रस्तुत करना होगा।

    इसी तरह कृषि विकास अधिकारी (प्रशासनिक काडर), सहायक पर्यावरण अभियंता और विज्ञानी (ग्रुप बी) तथा कंप्यूटर इंजीनियरिंग, फार्मेसी, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लेक्चरर और फारमैन इंस्ट्रैक्टर के पदों के लिए दो नवंबर को स्क्रीनिंग टेस्ट आयोजित किया जाएगा।

    दस्तावेज में सुधार के लिए आज रात 12 बजे तक कर सकते आवेदन तृतीय श्रेणी पदों के लिए आयोजित सामान्य पात्रता परीक्षा (सीईटी) के अभ्यर्थियों के लिए 17 अक्टूबर को करेक्शन पोर्टल खोला गया था।

    यह पोर्टल शुक्रवार रात 11:59 बजे तक खुला रहेगा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने सभी अभ्यर्थियों को फिर से सलाह दी है कि समय रहते आवश्यक सुधार अवश्य कर लें। निर्धारित समय के बाद किसी भी प्रकार का अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा।