    हरियाणा में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को मिली राहत, अनुबंध दो महीने के लिए बढ़ा

    By Sudhir Tanwar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 10:40 PM (IST)

    हरियाणा सरकार ने आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-2 के तहत लगे कर्मचारियों का अनुबंध दो महीने के लिए बढ़ाया है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस संबंध में पत्र जारी किया, जिसके अनुसार अनुबंध 30 नवंबर तक जारी रहेगा। इससे पहले, अनुबंध अवधि 30 सितंबर तक बढ़ाई गई थी। हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड की शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।

    आउटसोर्सिंग पालिसी पार्ट-2 कर्मचारियों की अनुबंध दो माह के लिए बढ़ा

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-2 के तहत स्वीकृत पदों के समक्ष विभिन्न विभागों, बोर्ड-निगमों तथा सार्वजनिक उपक्रमों में लगे कर्मचारियों की अनुबंध दो महीने के लिए बढ़ा दिया है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि बढ़ा अनुबंध 30 नवंबर तक जारी रहेगा।

    इससे पहले इन कर्मचारियों की अनुबंध अवधि एक अगस्त से 30 सितंबर तक बढ़ाई गई थी। बढ़ाए गए अनुबंध के तहत हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड (एचकेआरएन) द्वारा 25 मार्च को जारी ज्ञापन में दी गई शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।