हरियाणा में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को मिली राहत, अनुबंध दो महीने के लिए बढ़ा

हरियाणा सरकार ने आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-2 के तहत लगे कर्मचारियों का अनुबंध दो महीने के लिए बढ़ाया है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस संबंध में पत्र जारी किया, जिसके अनुसार अनुबंध 30 नवंबर तक जारी रहेगा। इससे पहले, अनुबंध अवधि 30 सितंबर तक बढ़ाई गई थी। हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड की शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।

