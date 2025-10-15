हरियाणा में 13 साल बाद होगा स्टेट ओलंपिक का धमाकेदार आगाज, 7 हजार एथलीट्स दिखाएंगे दम; CM सैनी करेंगे उद्घाटन

उद्घाटन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करेंगे। 13 साल बाद हरियाणा स्टेट ओलिंपिक संघ के बैनर तले एक बार से यह प्रतियोगिता होगी। संघ के महासचिव कृष्ण लाल पंवार ने बताया कि इस प्रतियोगिता से नए खिलाड़ी उभर कर सामने आएंगे जो राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी चमक दिखाएंगे। प्रतियोगिता में 7368 एथलीट हिस्सा लेंगे। हरियाणा पुलिस के अलावा एचएसआइआइडीसी, हरियाणा बिजली निगम, खेल विश्वविद्यालय राई सहित आठ टीम भी विभिन्न वर्ग में खेलती हुई नजर आएंगी।

यह खेल आयोजन न केवल नई प्रतिभाएं देगा बल्कि प्रदेश के खेल ढांचे तथा ओलिंपिक में हरियाणा के खिलाड़ियों की अधिक दावेदारी पेश करेगा। नई दिल्ली व चंडीगढ़ के साथ साथ हरियाणा के आठ जिलों में विभिन्न खेल प्रतियोगिता होंगी। सभी जिलों के उपायुक्त तथा जिला खेल अधिकारियों को तैयारी करने के निर्देश प्रदेश सरकार की ओर से दे दिए गए हैं।



फरीदाबाद: वेटलिफ्टिंग, फेंसिंग, टेनिस तथा तीरंदाजी की प्रतियोगिता होगी

सोनीपत: बास्केट बाल, नेटबाल और कुश्ती के मुकाबले होंगे।

पंचकूला: कबड्डी, जूडो, कराटे तथा बैडमिंटन के मुकाबले खेले जाएंगे।

कुुरुक्षेत्र: यहां पर वालीबाल,योगासन, और साइक्लिंग रोड इवेंट होंगे।

झज्जर: यहां पर तैराकी तथा वाटर पोलो की प्रतियोगिता होगी

रोहतक: बाक्सिंग के गढ़ में बाक्सर अपनी प्रतिभा दिखाएंगे।

करनाल: यहां पर फुटबाल के लिए मुकाबले होंगे।

चंडीगढ़: यहां कायाकिंग तथा केनोइंग के इवेंट होंगे

नई दिल्ली: यहां के करणी सिंह शूटिंग रेंज में शूटिंग मुकाबले होंगे इसके अलावा ट्रैक साइक्लिंग के मुकाबले भी देखने को मिलेंगे।





