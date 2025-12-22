हांसी बना हरियाणा का 23वां नया जिला, उप-मंडल में शामिल होगा नारनौंद; मुख्यमंत्री की घोषणा पर लगी मुहर
डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। हरियाणा के प्रशासनिक नक्शे में सोमवार, 22 दिसंबर 2025 को एक बड़ा बदलाव दर्ज हो गया। सरकार ने हांसी को नया जिला बनाने की अधिसूचना जारी कर दी है। हांसी को अलग जिला बनाने का औपचारिक नोटिफिकेशन जारी होते ही न सिर्फ हिसार की सीमाएं सिमट गईं, बल्कि हांसी को भी अपनी नई प्रशासनिक पहचान मिल गई। इसके साथ ही हांसी हरियाणा का 23वां जिला बन गया है।
सोमवार को राज्य की मुख्य सचिव एवं वित्तायुक्त डॉ. सुमिता मिश्रा द्वारा जारी पत्र में रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 और हरियाणा भू-राजस्व अधिनियम 1887 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उल्लेख करते हुए राज्यपाल की मंजूरी से हिसार जिले की सीमाओं में परिवर्तन किया गया है। इसके तहत हांसी और नारनौंद उपमंडलों को मिलाकर नया जिला गठित किया गया है।
मुख्यमंत्री की घोषणा पर लगी मुहर
गौरतलब है कि 16 दिसंबर को हांसी में आयोजित विकास रैली के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हांसी को जिला बनाने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री ने एक सप्ताह के भीतर नोटिफिकेशन जारी करने का वादा किया था, जिसे महज 6 दिन में पूरा कर दिया गया। इससे क्षेत्र में सरकार की घोषणाओं को लेकर भरोसा और मजबूत हुआ है।
हिसार से अलग, हांसी का नया प्रशासनिक ढांचा
हांसी के जिला बनने के बाद हिसार जिले का स्वरूप भी बदल गया है। अब हिसार जिले में केवल हिसार और बरवाला उपमंडल रह जाएंगे, जबकि हांसी जिले में हांसी और नारनौंद उपमंडल शामिल होंगे। नए जिले में हांसी, नारनौंद और बास तहसील के साथ खेड़ी जालब उप-तहसील शामिल की गई है। इसके अलावा हांसी-1, हांसी-2 और नारनौंद नाम के तीन ब्लाक बनाए गए हैं।
110 गांव, साढ़े पांच लाख आबादी
प्रस्तावित जिला हांसी में हांसी और नारनौंद विधानसभा क्षेत्रों के कुल 110 गांव शामिल किए गए हैं। जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 1,34,976 हेक्टेयर होगा, जबकि अनुमानित जनसंख्या करीब 5.41 लाख है।
न्याय और प्रशासन अब नजदीक
जिला बनने से हांसी क्षेत्र के लोगों को प्रशासनिक और न्यायिक सुविधाएं अब अपने ही शहर में मिलेंगी। डीसी कार्यालय, जिला एवं सत्र न्यायालय की स्थापना से लोगों को हिसार नहीं जाना पड़ेगा। इससे समय, खर्च और परेशानी यह तीनों में कमी आएगी।
25 किमी की दूरी पर ही हांसी बना अलग जिला
सबसे दिलचस्प बात यह है कि हांसी ऐसा पहला जिला है, जिसकी दूसरे जिले हिसार से दूरी महज 25 किलोमीटर है। दूरी के लिहाज से चरखी दादरी दूसरे नंबर पर है, जो भिवानी से करीब 27 किलोमीटर दूर है।
सिर्फ दो विधानसभा सीटों वाला जिला
हांसी उन चुनिंदा जिलों में शामिल हो गया है, जहां केवल दो विधानसभा सीटें हैं, जिसमें हांसी और नारनौंद शामिल है। वहीं, हिसार जिला विधानसभा सीटों के मामले में पहले नंबर पर था, लेकिन अब विभाजन के बाद यहां 5 सीटें रह गई हैं।
