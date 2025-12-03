Language
    Haryana New DGP: शत्रुजीत कपूर फिर बनेंगे हरियाणा के डीजीपी, दौड़ में ये नाम भी शामिल , जल्द रिटायर होंगे ओपी सिंह

    By Anurag Aggarwa Edited By: Prince Sharma
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 04:06 PM (IST)

    हरियाणा को जल्द ही नया पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) मिलने वाला है। डीजीपी पद के लिए तीन अधिकारियों के नामों पर विचार किया जा रहा है। राज्य सरकार जल्द ही इ ...और पढ़ें

    Hero Image

    शत्रुजीत कपूर (जागरण फोटो)

    अनुराग अग्रवाल, पंचकूला। हरियाणा के राजनीतिक व प्रशासनिक गलियारों में आज सिर्फ एक ही चर्चा है कि राज्य का अगला पुलिस महानिदेशक कौन होगा। पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर के स्थान पर कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक के रूप में सेवाएं दे रहे सीनियर आइपीएस अधिकारी ओपी सिंह इस माह के अंत में 31 दिसंबर को रिटायर हो रहे हैं।

    आइपीएस वाई पूरन कुमार की आत्महत्या के मामले में राजनीतिक दबाव के चलते शत्रुजीत कपूर 14 अक्टूबर को दो माह के अवकाश पर चले गये थे। 14 दिसंबर को शत्रुजीत कपूर के अवकाश की अवधि पूरी हो रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यह खड़ा हो रहा है कि शत्रुजीत कपूर राज्य के पुलिस महानिदेशक के रूप में अपनी सेवाएं देंगे अथवा नहीं, या फिर कोई नया आइपीएस अधिकारी हरियाणा के पुलिस महानिदेशक के रूप में सेवाएं देगा।

    2023 में बने थे पुलिस महानिदेशक

    1990 बैच के सीनियर आइपीएस शत्रुजीत कपूर अगस्त 2023 में हरियाणा के पुलिस महानिदेशक बने थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं कि किसी भी पुलिस महानिदेशक का न्यूनतम कार्यकाल दो साल का होना चाहिये, अधिकतम कार्य अवधि राज्य सरकार अपने स्तर पर तय कर सकती है।

    सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन के मुताबिक अगस्त 2025 में शत्रुजीत कपूर का डीजीपी के रूप में दो साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है और आगे उन्हें इस पद पर सेवाएं देनी हैं अथवा नहीं, यह तय करने का अधिकार राज्य सरकार का है, लेकिन तकनीकी रूप से शत्रुजीत कपूर अभी राज्य के पुलिस महानिदेशक ही हैं। उन्हें इस पद से हटाया नहीं गया, बल्कि वे स्वयं ही अवकाश पर गए थे।

    ओपी सिंह को सौंपा गया महानिदेशक का दायित्व

    शत्रुजीत कपूर के अवकाश पर जाने के बाद राज्य सरकार ने वरिष्ठतम आइपीएस अधिकारी ओपी सिंह को कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक का दायित्व सौंपा था। अपने बहुत ही छोटे से कार्यकाल में ओपी सिंह ने यह संदेश देने की सफल कोशिश की है कि उन्होंने पुलिस महानिदेशक का दायित्व बखूबी निभाया है, लेकिन तकनीकी रूप से ओपी सिंह कार्यवाहक और शत्रुजीत कपूर पुलिस महानिदेशक हैं।

    इसलिए जब वे अवकाश की अवधि पूरी कर सेवा में लौटेंगे तो पुलिस महानिदेशक के रूप में ही ड्यूटी ज्वाइन करेंगे। उनकी रिटायरमेंट में 10 माह का समय अभी बाकी है। कपूर के ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद सरकार की मर्जी होगी कि वह इस पद पर उनकी सेवाएं जारी रखे अथवा नये पुलिस महानिदेशक के लिए आइपीएस अधिकारियों का पैनल बनाकर केंद्रीय लोक सेवा आयोग के पास भेजे।

    यूपीएससी को भेजा गया पैनल

    हरियाणा सरकार ने नये पुलिस महानिदेशक के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग के पास पैनल भेजने की प्रक्रिया भी शुरू कर रखी है। इस पैनल में शत्रुजीत कपूर के साथ ही 1991 बैच के आइपीएस अधिकारी संजीव कुमार जैन, 1992 बैच के आइपीएस अधिकारी अजय सिंघल, 1993 बैच के आइपीएस आलोक कुमार मित्तल और अरशिंद्र सिंह चावला के नाम शामिल हैं।

    चारों ही डीजीपी रैंक के आइपीएस हैं। सूत्रों के अनुसार सीनियर आइपीएस अधिकारी नवदीप सिंह विर्क और उनकी आइपीएस पत्नी कला रामचंद्रन की एडीजीपी से डीजीपी के पद पर पदोन्नति की प्रक्रिया भी जल्दी शुरू होने वाली है।

    शत्रुजीत कपूर के बाद हालांकि आलोक कुमार मित्तल और अरशिंद्र सिंह चावला के नाम पुलिस महानिदेशक पद के लिए काफी मजबूती से लिए जा रहे हैं, लेकिन नवदीप सिंह विर्क भी इस पद पर काबिज हो जाएं तो इसमें कोई चौंकाने वाली बात नहीं होगी। शत्रुजीत कपूर की तरह नवदीप विर्क राज्य सरकार के दमदार नेताओं की पसंद हैं।