हरियाणा से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र पहुंचे पीयू, धरना दे रहे छात्रों को दिया समर्थन

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब यूनिवर्सिटी में चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन को हरियाणा से बड़ा राजनीतिक समर्थन मिला है। हरियाणा के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा सोमवार को विश्वविद्यालय के वीसी कार्यालय के बाहर पहुंचे, जहां छात्र पिछले कई दिनों से भूख हड़ताल और धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हुड्डा ने छात्रों से मुलाकात की और उनकी मांगों को जायज़ बताया। उन्होंने कहा कि पंजाब यूनिवर्सिटी की लोकतांत्रिक संरचना को समाप्त करना दुर्भाग्यपूर्ण है। सीनेट और सिंडिकेट जैसी संस्थाएं विश्वविद्यालय के लोकतांत्रिक ढांचे की रीढ़ हैं, जिन्हें भंग करना शिक्षा की स्वायत्तता पर सीधा हमला है।