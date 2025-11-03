हरियाणा से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र पहुंचे पीयू, धरना दे रहे छात्रों को दिया समर्थन
चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी में छात्रों के विरोध प्रदर्शन को हरियाणा से समर्थन मिला। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने वीसी कार्यालय पहुंचकर छात्रों से मुलाकात की और उनकी मांगों को जायज़ ठहराया। उन्होंने विश्वविद्यालय की लोकतांत्रिक संरचना को समाप्त करने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और केंद्र सरकार से फैसले को वापस लेने की अपील की। हुड्डा के समर्थन से छात्रों में उत्साह है।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब यूनिवर्सिटी में चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन को हरियाणा से बड़ा राजनीतिक समर्थन मिला है। हरियाणा के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा सोमवार को विश्वविद्यालय के वीसी कार्यालय के बाहर पहुंचे, जहां छात्र पिछले कई दिनों से भूख हड़ताल और धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं।
हुड्डा ने छात्रों से मुलाकात की और उनकी मांगों को जायज़ बताया। उन्होंने कहा कि पंजाब यूनिवर्सिटी की लोकतांत्रिक संरचना को समाप्त करना दुर्भाग्यपूर्ण है। सीनेट और सिंडिकेट जैसी संस्थाएं विश्वविद्यालय के लोकतांत्रिक ढांचे की रीढ़ हैं, जिन्हें भंग करना शिक्षा की स्वायत्तता पर सीधा हमला है।
हुड्डा ने केंद्र सरकार से अपील की कि वह अपने फैसले को वापस ले और विश्वविद्यालय की आत्मनिर्भर व लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखे। सांसद के पहुंचने से प्रदर्शन कर रहे छात्रों में उत्साह देखने को मिला। मौके पर छात्र नेताओं ने कहा कि दीपेंद्र हुड्डा का समर्थन उनके हौसले को मज़बूती देता है और वे अपनी लड़ाई तब तक जारी रखेंगे जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जातीं।
