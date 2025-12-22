Language
    कांग्रेस विधायक इंदुराज के खिलाफ चलेगा विशेषाधिकार हनन का मामला, प्रस्ताव पारित होते ही हरियाणा विधानसभा में हंगामा

    By Anurag Aggarwa Edited By: Sohan Lal
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 04:41 PM (IST)

    हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में, बरौदा के कांग्रेस विधायक इंदुराज नरवाल के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पारित हुआ। यह प्रस्ताव भाजपा समर्थि

    बरौदा के कांग्रेस विधायक इंदुराज नरवाल।

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन सोमवार को बरौदा के कांग्रेस विधायक इंदुराज नरवाल के विरूद्ध विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पारित हो गया। इंदुराज के विरूद्ध अब विधानसभा की विशेषाधिकार हनन कमेटी जांच करेगी। इंदुराज आरोप है कि उन्होंने विधानसभा में शुक्रवार को भाजपा समर्थित निर्दलीय राज्यसभा सदस्य कार्तिकेय शर्मा के चुनाव में खरीद-फरोख्त होने के आरोप लगाए थे।

    उस समय कार्तिकेय शर्मा की कालका से विधायक माता शक्ति रानी शर्मा ने कड़ा प्रतिवाद किया था। इंदुराज नरवाल के विरुद्ध विधानसभा में विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पारित होने के बाद कार्तिकेय शर्मा के पिता पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने कहा कि कांग्रेस का अपने विधायकों पर कोई नियंत्रण नहीं है। ऐसे निराधार व तथ्यहीन आरोप लगाने वाले विधायकों के विरुद्ध कांग्रेस पार्टी को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिये।

    प्रस्ताव पास होने पर कांग्रेस विधायकों का सदन में हंगामा

    इंदुराज नरवाल के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पास होने के बाद कांग्रेस विधायकों ने सदन में हंगामा किया। विधानसभा में सोमवार को प्रश्नकाल के तुरंत बाद कालका की विधायक शक्ति रानी शर्मा सदन में खड़ी हो गई और उन्होंने प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि 19 दिसंबर को विधानसभा में विधायक इंदुराज नरवाल ने उनके परिवार के विरूद्ध आपत्तिजक टिप्पणियां की थी। वह इन टिप्पणियों के विरोध में इंदुराज नरवाल के विरूद्ध सदन में विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पेश करना चाहती हैं।

    15 से अधिक विधायकों का प्रस्ताव को समर्थन

    स्पीकर ने प्रस्ताव पर सदन में मौजूद विधायकों से वोटिंग करवाई। नियमानुसार 15 से अधिक विधायकों ने अपनी सीटों पर खड़े होकर समर्थन किया, जिसके आधार पर स्पीकर ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। विधायक इंदुराज जब सदन में खड़े होकर अपना पक्ष रखने लगते तो स्पीकर ने उन्हें बीच में टोकते हुए कहा कि इस मुद्दे पर विशेषाधिकार हनन कमेटी के सामने ही पक्ष रखा जाए।

    हुड्डा बोले-विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश

     

    नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि विपक्ष की तरफ से सत्र से पहले कई मुद्दों पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिए गए थे, जिन्हें खारिज कर दिया गया। विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है।

    जवाब देना ही होगा और जिम्मेदारी समझनी होगी : विनोद शर्मा

    दूसरी तरफ, चंडीगढ़ में मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने कहा कि जो व्यक्ति सदन में मौजूद न हो, उसके बारे में कोई भी टिप्पणी करना वर्जित है। कांग्रेस के जिस विधायक ने राज्यसभा के चुनाव को लेकर निराधार टिप्पणियां की हैं, उन्हें विशेषाधिकार हनन कमेटी के पास तो जवाब देना ही होगा, साथ ही अपनी जिम्मेदारी को भी समझना होगा।

    कांग्रेस को अपने विधायकों को विधानसभा में कैसा व्यवहार करना है, यह सिखाने की सख्त जरूरत है। उन्होंने कहा कि विधायक के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने के संबंध में भी विचार किया जा रहा है। कांग्रेस में चुनाव हारने की टीस है और जीतने की क्षमता नहीं है।

    विनोद शर्मा ने कहा कि राज्यसभा के चुनाव में इनेलो विधायक ने खुले तौर पर कार्तिकेय शर्मा को अपना समर्थन दिया। कांग्रेस के एक विधायक ने अपने वोट पर टिक लगा दिया, लेकिन वह विधायक कौन है, इसका खुलासा आज तक नहीं हुआ है। राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए कांग्रेस अब वोट चोरी जैसे तथ्यहीन मुद्दे उठा रहे हैं।