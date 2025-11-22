गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस: '25 नवंबर को राजपत्रित अवकाश घोषित करें', अनिल विज ने CM नायब को लिखा पत्र

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। ऊर्जा, परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को पत्र लिखकर गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहीदी वर्षगांठ पर राजपत्रित अवकाश घोषित करने का अनुराेध किया है। प्रदेश सरकार ने 25 नवंबर को वैकल्पिक अवकाश घोषित किया हुआ है।

विज ने पत्र में लिखा है कि गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहीदी वर्षगांठ धार्मिक, ऐतिहासिक और सामाजिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं को देखते हुए मंगलवार को राजपत्रित अवकाश घोषित किया जाना चाहिए। गुरु तेग बहादुर जी की शहादत संपूर्ण मानवता के लिए एक अमूल्य प्रेरणा है। उन्होंने धर्म, मानवाधिकार और सत्य की रक्षा करते हुए अपना सर्वाेच्च बलिदान दिया, जिसके कारण उन्हें हिंद की चादर कहा जाता है। 25 नवंबर को गुरुद्वारों में विशाल संगतें एकत्रित होती हैं, धार्मिक कार्यक्रम होते हैं और लोग गुरु साहिब की शिक्षाओं को नमन करने के लिए उत्साहपूर्वक शामिल होते हैं।

ऐसे में वैकल्पिक अवकाश पर्याप्त नहीं है क्योंकि लाखों श्रद्धालु और सरकारी कर्मचारी इस पर्व में पूर्ण रूप से सम्मिलित होना चाहते हैं। वहीं, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 25 नवंबर को हिंद की चादर’ गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर भव्य समागम और अंतरराष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में शामिल होने के लिए कुरुक्षेत्र आ रहे हैं। प्रधानमंत्री के दौरे के लिए तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं।