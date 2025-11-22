Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस: '25 नवंबर को राजपत्रित अवकाश घोषित करें', अनिल विज ने CM नायब को लिखा पत्र

    By Sudhir Tanwar Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 05:08 PM (IST)

    ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को पत्र लिखकर गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहीदी वर्षगांठ पर राजपत्रित अवकाश घोषित करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान मानवता के लिए प्रेरणा है और 25 नवंबर को लाखों श्रद्धालु इस पर्व में शामिल होना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी इस अवसर पर कुरुक्षेत्र आ रहे हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    अनिल विज ने CM नायब को लिखा पत्र। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। ऊर्जा, परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को पत्र लिखकर गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहीदी वर्षगांठ पर राजपत्रित अवकाश घोषित करने का अनुराेध किया है। प्रदेश सरकार ने 25 नवंबर को वैकल्पिक अवकाश घोषित किया हुआ है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    विज ने पत्र में लिखा है कि गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहीदी वर्षगांठ धार्मिक, ऐतिहासिक और सामाजिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं को देखते हुए मंगलवार को राजपत्रित अवकाश घोषित किया जाना चाहिए।

    गुरु तेग बहादुर जी की शहादत संपूर्ण मानवता के लिए एक अमूल्य प्रेरणा है। उन्होंने धर्म, मानवाधिकार और सत्य की रक्षा करते हुए अपना सर्वाेच्च बलिदान दिया, जिसके कारण उन्हें हिंद की चादर कहा जाता है। 25 नवंबर को गुरुद्वारों में विशाल संगतें एकत्रित होती हैं, धार्मिक कार्यक्रम होते हैं और लोग गुरु साहिब की शिक्षाओं को नमन करने के लिए उत्साहपूर्वक शामिल होते हैं।

    ऐसे में वैकल्पिक अवकाश पर्याप्त नहीं है क्योंकि लाखों श्रद्धालु और सरकारी कर्मचारी इस पर्व में पूर्ण रूप से सम्मिलित होना चाहते हैं।

    वहीं, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 25 नवंबर को हिंद की चादर’ गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर भव्य समागम और अंतरराष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में शामिल होने के लिए कुरुक्षेत्र आ रहे हैं। प्रधानमंत्री के दौरे के लिए तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं।

    दौरे में प्रधानमंत्री नए बने महाभारत अनुभव केंद्र का भी दौरा करेंगे, जिसे जल्द ही देश-विदेश के टूरिस्ट के लिए खोल दिया जाएगा। उसी जगह पर पांचजन्य का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव और महा आरती में शामिल होंगे।