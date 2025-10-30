Language
    हरियाणा में छात्रों की थाली का बढ़ेगा स्वाद, मिड-डे-मील के मेन्यू में अब ये व्यंजन भी होंगे शामिल

    By Anurag Aggarwa Edited By: Prince Sharma
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 04:35 PM (IST)

    हरियाणा में छात्रों के लिए अच्छी खबर है। मिड-डे-मील के मेन्यू में बदलाव किया गया है। अब छात्रों को दाल, चावल, रोटी, सब्जी के साथ मौसमी फल और सलाद भी मिलेंगे। कभी-कभी खीर या हलवा भी दिया जाएगा। सरकार का उद्देश्य है कि बच्चों को पौष्टिक भोजन मिले जिससे वे स्वस्थ रहें और अच्छी शिक्षा प्राप्त करें।

    राज्य ब्यूरो, पंचकूला। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को परोसे जाने वाले मिड-डे-मील का स्वाद बढ़ाया जाएगा। दोपहर के भोजन की पौष्टिकता बढ़ाने के निर्देश भी राज्य सरकार ने दिए हैं, जिसके बाद तय हुआ कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को सप्ताह में एक दिन इंस्टेंट खीर और स्वादिष्ट पिन्नी परोसी जाएगी।

    इंस्टेंट खीर एक ऐसी खीर है, जिसे कम समय में आमतौर पर 15 से 20 मिनट में बनाया जा सकता है। यह या तो तैयार 'इंस्टेंट खीर मिक्स' का उपयोग कर बनाई जाती है या जल्दी पकने वाले तरीकों से पहले से भिगोए हुए चावल का उपयोग कर बनती है।

    हरियाणा के शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों के पोषण में सुधार के लिए हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड पंचकूला के साथ एमओयू किया है। स्कूलों में यह खीर हरियाणा एग्रो की ओर से उपलब्ध कराई जानी है।

    मौलिक शिक्षा विभाग के महानिदेशक की ओर से सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखकर निर्देश दिए गए हैं कि मिड-डे-मील के अंतर्गत विद्यालयों में सप्ताह में एक दिन इंस्टेंट खीर और एक दिन पिन्नी वितरित की जाए। स्कूलों में पहली नवंबर से लेकर 31 मार्च 2026 तक इंस्टेंट खीर और पिन्नी मुहैया कराई जानी है।

    जिस दिन स्कूलों में विद्यार्थियों को दूध वितरित किया जाएगा, उसी दिन उन्हें आयरन फालिक एसिड टैबलेट भी दी जाएंगी, ताकि बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण में समग्र सुधार हो सके। केंद्र सरकार के निर्देशानुसार विद्यार्थियों के समग्र पोषण और सेहत में सुधार के लिए अभी सिर्फ नूंह और भिवानी जिलों के स्कूलों में पिन्नी मुहैया करवाई जा रही हैं। फिलहाल, 90 दिनों के लिए वीटा ने पिन्नी की व्यवस्था की है। इसके बाद स्कूलों की ओर से हरियाणा एग्रो को पिन्नी की डिमांड भेजनी होगी।