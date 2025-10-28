हरियाणा की दयानंद यूनिवर्सिटी में महिला सफाई कर्मचारियों से बदसलूकी, मासिक धर्म चेक करने के नाम पर उतरवाए कपड़े

जागरण संवाददाता, रोहतक। राज्यपाल के दौरे के बीच महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में हुई शर्मनाक घटना ने महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। विवि में महिला सफाई कर्मचारियों से कपड़े उतरवाकर उनसे मासिक धर्म की पुष्टि करवाने जैसी हरकत के बाद दो कर्मचारियों को निलंबित किया गया। पीड़ित महिलाओं ने इस मामले में महिला आयोग, के साथ मानवाधिकार आयोग को भी लिखित में शिकायत भेजी है।

पीड़िताओं ने लिखा कि दो सुपरवाइजरों ने काम तेजी से न करने पर दबाव डाला। जब उन्हें बताया कि महावारी व शारीरिक पीड़ा के कारण उनसे निरंतर तेज काम नहीं हो सकता, तो सुपरवाइजर ने उन्हें प्राइवेट पार्ट्स की फोटो खींच कर दिखाने जैसी बात कह डाली। जब इस बात का विरोध किया तो उन्हें गालियां दी गईं और नौकरी से हटाने की धमकी दी गई। दबाव के चलते वे वाशरूम में जाकर फोटो खींचने को मजबूर हुईं।