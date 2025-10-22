'हरियाणा टू बिहार' छठ महापर्व पर सरकार ने दी 14 AC बसों की सौगात, गुरुग्राम-अंबाला से लेकर पटना-पूर्णिया तक सुरक्षित सफर का वादा

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। छठ पूजा के लिए बिहार जाने के इच्छुक जिन लोगों को रेल में आरक्षण नहीं मिल पाया, उनके लिए राहत भरी खबर है। इनकी परेशानियों को देखते हुए हरियाणा सरकार ने बेगूसराय, पूर्णिया, मधुबनी, पटना और गया के लिए विशेष बस सेवाएं शुरू की हैं। बिहार सरकार के अनुरोध पर अंबाला, पानीपत और गुरुग्राम से 14 वातानुकूलित बसें चलाई गई हैं, जिनमें आरामदायक यात्रा का अनुभव मिलेगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने बुधवार को बताया कि हमें बिहार सरकार से एक पत्र प्राप्त हुआ था। इसमें कहा गया था कि हरियाणा में बड़ी संख्या में कामकाजी बिहार के लोग छठ पूजा पर अपने गृह राज्य जाना चाहते हैं। इस मांग को ध्यान में रखते हुए बिहार के लिए विशेष बसें चलाने का निर्णय लिया गया।

उन्होंने कहा कि हरियाणा से बिहार का रूट लंबा होने के कारण वातानुकूलित बसें चलाई गई हैं ताकि यात्रियों को यात्रा के दौरान पूरी सुविधा और आराम मिल सके। हमारा उद्देश्य है कि सभी श्रद्धालु सुरक्षित, समय पर और सुखद यात्रा करते हुए अपने परिवार के साथ छठ पर्व मना सकें। यह बसें बिहार राज्य परिवहन उपक्रम द्वारा निजी आपरेटरों के साथ अनुबंध के माध्यम से संचालित की जा रही हैं।