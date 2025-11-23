Language
    लाडो लक्ष्मी योजना में बदलाव करेगी Haryana सरकार, खाका तैयार, हर छह माह में मिलेंगे 12 हजार 600 रुपये

    By Anurag Aggarwa Edited By: Sohan Lal
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 06:55 PM (IST)

    हरियाणा सरकार लाडो लक्ष्मी योजना में बदलाव करने जा रही है। महिलाओं को मासिक भत्ते की जगह साल में दो बार एकमुश्त राशि देने की तैयारी है, जिसके तहत छह माह में 12,600 रुपये मिलेंगे। ऐप में बदलाव किए जा रहे हैं ताकि परिवार पहचान पत्र में एक से अधिक खाते जोड़े जा सकें। सरकार का लक्ष्य है कि महिलाएं इस योजना का बेहतर लाभ उठा सकें।

    लाडो लक्ष्मी योजना में महिलाओं साल में 25 हजार 200 रुपये मिलने प्रस्तावित।

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़।  बिहार में एनडीए की जबरदस्त जीत के बाद हरियाणा सरकार ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना में बदलाव का खाका लगभग तैयार कर लिया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी की इच्छा है कि महिलाओं को 2100 रुपये मासिक भत्ता देने के बजाय किसान सम्मान निधि की तर्ज पर साल में दो बार एकमुश्त यह राशि प्रदान की जाए।

    किसान सम्मान निधि पूरे देश में सफलतापूर्वक चल रही है। इस योजना के तहत साल में तीन बार दो-दो हजार रुपये की राशि किसानों के खातों में डाली जाती है। किसान सम्मान निधि योजना के क्रियान्वयन को लेकर किसी तरह का विवाद भी नहीं है।

    लाडो लक्ष्मी योजना में महिलाओं साल में 25 हजार 200 रुपये मिलने प्रस्तावित हैं। छह माह में एकमुश्त दी जाने वाली राशि 12 हजार 600 रुपये होगी। बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना में महिलाओं के खातों में एकमुश्त 10 हजार रुपये पहली किस्त के रूप में डाले गए हैं।

    मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देश के बाद लाडो लक्ष्मी योजना के लाभ के लिए संचालित ऐप में बदलाव लाने की प्रक्रिया चालू कर दी गई है। समाज कल्याण विभाग के मंत्री कृष्ण कुमार बेदी चाहते हैं कि महिलाओं को एकमुश्त भी राशि मिले और मासिक भी मिले।

    उनकी सोच है कि 2100 रुपये मासिक में से महिलाओं को 1100 रुपये मासिक प्रदान कर दिए जाएं और बचे हुए 1000 रुपये उन्हें हर छह माह में दिए जाएं। कई अधिकारी इससे सहमत नहीं हैं। वे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सोच का समर्थन इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि महिलाओं के खातों में छह माह बाद एकसाथ जब 12 हजार 600 रुपये जाएंगे तो वे इस राशि का सकारात्मक इस्तेमाल कर सकती हैं।

    राज्य में अक्टूबर माह के लिए 2100 रुपये महिलाओं के खातों में भेजे जा चुके हैं। 31 मार्च 2026 तक पांच बनते हैं, जिसकी राशि 10 हजार 500 रुपये बनेगी। अप्रैल 2025 में पांच माह की राशि महिलाओं के खातों में भेज दी जाएगी, जबकि अगले छह माह की राशि 12 हजार 600 रुपये ही खातों में भेजने की योजना है।

    अक्टूबर में जब महिलाओं के खातों में 2100 रुपये की राशि गई थी, उस समय 5 लाख 72 हजार 631 महिलाओं ने लाडो लक्ष्मी योजना के लाभ के लिए पंजीकरण कराया था। अब इनकी संख्या करीब नौ लाख तक पहुंच चुकी है। फिलहाल चूंकि ऐप में बदलाव किए जा रहे हैं, इसलिए पंजीकरण की प्रक्रिया बंद है। दिसंबर माह के आरंभ से दोबारा पंजीकरण की प्रक्रिया चालू हो जाएगी।

    हर माह दस्तावेज अपलोड करने का झंझट खत्म

    विभागीय अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि छह माह में महिलाओं को एकमुश्त राशि देने का एक फायदा यह भी होगा कि उन्हें हर माह लाभ प्राप्त करने के लिए ऐप पर दस्तावेज लोड नहीं करने पड़ेंगे। छह माह में इस प्रक्रिया को सिर्फ एक बार पूरा करना होगा। लाडो लक्ष्मी ऐप को इसी सोच के साथ सरल बनाया जा रहा है।

    लाडो लक्ष्मी योजना के संचालन के लिए नई एसओपी बनाने के साथ ही ऐप के साफ्टवेयर में पूरी तरह से बदलाव होगा। पहली किस्त के रूप में सरकार ने 114 करोड़ रुपये की राशि महिलाओं के खातों में डाली थी, जबकि सरकार के पास पांच हजार करोड़ रुपये का बजट है

    महिलाओं का डर खत्म करेगी सरकार

    ऐप में सबसे बड़ा बदलाव यह किया जा रहा है कि परिवार पहचान पत्र और लाडो लक्ष्मी ऐप में दर्ज महिलाओं के खाते अलग-अलग हैं। अब परिवार पहचान पत्र में ऐसा प्रविधान किया जा रहा है, ताकि उसमें सिर्फ एक ही खाते के स्थान पर एक से अधिक खातों को जोड़ा जा सके।

    महिलाओं ने इस डर से ऐप में अलग खाते दर्ज किए थे कि कहीं उन्हें मिलने वाली राशि उनकी आय में न जुड़ जाए और वे गरीबी रेखा की श्रेणी से बाहर हो जाएं। राज्य में सरकार फिलहाल एक लाख रुपये तक वार्षिक आय वाले परिवारों की 23 से 60 साल की महिलाओं को 2100 रुपये दे रही है। राज्य में इस श्रेणी की महिलाओं की संख्या 20 लाख के आसपास है।