हरियाणा में खेल महाकुंभ 2025 का शानदार आगाज, CM सैनी ने पैरालिंपिक विजेताओं को सम्मानित कर दिए 44 करोड़

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकूला में खेल महाकुंभ 2025 के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। उन्होंने पैरालिंपिक खेलों के पदक विजेताओं को 44 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि दी। मुख्यमंत्री ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रशिक्षकों को भी सम्मानित किया। इस अवसर पर खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने हरियाणा को खेलों का गढ़ बताया और सरकार के प्रयासों की सराहना की।

जागरण संवाददाता, पंचकूला। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खेल महाकुंभ 2025 के दूसरे चरण की शुरुआत करते हुए पिछले वर्ष पेरिस में हुए पैरालिंपिक खेलों के पदक विजेता आठ खिलाड़ियों को 44 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि वितरित की। पैरालिंपिक खेलों में हरियाणा के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत के 29 पदकों में पांच स्वर्ण पदक और तीन रजत पदक जीते थे।

मुख्यमंत्री ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 31 प्रशिक्षकों को भी तीन करोड़ 56 लाख रुपये की राशि देकर सम्मानित किया। समारोह में हरियाणा के उत्कृष्ट खिलाड़ियों, राष्ट्रीय खेल 2025 के स्वर्ण पदक विजेताओं, 75 उत्कृष्ट खेल नर्सरियों के इंचार्ज और खेल विभाग के 75 उत्कृष्ट प्रशिक्षकों को भी प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए।

खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम की मौजूदगी में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि खेल अनुशासन, समर्पण और आत्मविश्वास की श्रेष्ठ पाठशाला हैं। हरियाणा सरकार का लक्ष्य राज्य को न केवल भारत बल्कि विश्व की खेल राजधानी बनाने का है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों का यह सम्मान केवल पुरस्कार नहीं, बल्कि खिलाड़ियों के संघर्ष और संकल्प को प्रणाम है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार ने 2017 में स्वर्ण जयंती वर्ष के दौरान खेल महाकुंभ की शुरुआत की थी। तब से अब तक पांच खेल महाकुंभों का सफल आयोजन किया जा चुका है। इस साल दो अगस्त से चार अगस्त तक आयोजित पहले चरण में 26 खेलों में 15 हजार 410 खिलाड़ियों ने भाग लिया।

मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि पंचकूला में अब दूसरे चरण के तीन दिवसीय खेल महाकुंभ में 17 प्रतिस्पर्धाओं के लिए 9,959 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। प्रदेश सरकार ने खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने के लिए 1,489 खेल नर्सरियां स्थापित की हैं, जिनमें 37 हजार 225 खिलाड़ी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

इनमें 8 से 14 वर्ष तक के खिलाड़ियों को 1,500 रुपये और 15 से 19 वर्ष तक के खिलाड़ियों को 2,000 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता दी जा रही है। प्रशिक्षकों को 25 हजार रुपये मासिक मानदेय दिया जाता है। अब तक सरकार खिलाड़ियों को 641 करोड़ रुपये की इनाम राशि जारी कर चुकी है।

सीएम नायब सैनी ने कहा कि साल 2014 से अब तक 24 हजार से अधिक छात्रों को 69.91 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की गई है। इसी तरह, अब तक 15 हजार 634 खिलाड़ियों को खेल उपकरण उपलब्ध कराए गए, ताकि खिलाड़ियों को खेल संसाधनों की कमी न रहे।

खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि हरियाणा खेलों का गढ़ है और भारत के आधे से ज्यादा मेडल हरियाणा के खिलाड़ियों के नाम हैं। गौरव गौतम ने बताया कि खिलाड़ियों को करोड़ों की इनाम राशि देकर सरकार उनका मनोबल बढ़ा रही है। आने वाले समय में हरियाणा को खेलों के क्षेत्र में दुनिया का सबसे सशक्त राज्य बनाने का लक्ष्य है।

नीरज चोपड़ा के प्रदर्शन पर पूछे गए खेल राज्य मंत्री ने कहा कि नीरज चोपड़ा देश का गौरव हैं। वह लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि भविष्य में भी वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत और हरियाणा का नाम रोशन करेंगे।

गौरव गौतम ने जानकारी दी कि उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए सुरक्षित रोजगार सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी सेवा नियम 2021 बनाए गए हैं। इसके तहत खेल विभाग में 550 नए पद बनाए गये हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में 15 साल बाद नवंबर में हरियाणा ओलिंपिक खेलों का आयोजन होने जा रहा है।

पंचकूला में बुधवार से आरंभ हुआ तीन दिवसीय खेल महाकुंभ का दूसरा चरण 26 सितंबर तक चलेगा। खेल महाकुंभ के इस चरण में जूडो, कराटे, कुश्ती, टेबल टेनिस, वालीबाल (महिला एवं पुरुष वर्ग) और हाकी (पुरुष वर्ग) की प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। प्रदेश के सभी जिलों से आए 3013 खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे हैं।